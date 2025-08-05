«Думала: если перейду по ссылке, вдруг данные украдут или деньги с карты снимут». Тагильчанка обеспокоена СМС с ориентировкой на пропавшую женщину

В редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница Нижнего Тагила: на её телефон пришло СМС-сообщение с ориентировкой на пропавшую женщину. По словам девушки, сообщение поступило от абонента LizaAlert. В нём сообщалось о пропаже 50-летней местной жительницы Анны Чудновой. Также в СМС были указаны приметы женщины, её одежда на момент исчезновения, а также ссылка, предположительно, с координатами места, где её видели в последний раз, и номер горячей линии.

«Сообщение пришло мне в конце июля. Сейчас очень много мошеннических схем, поэтому я испугалась. Думала: если перейду по ссылке, вдруг данные украдут или деньги с карты снимут. Сейчас ведь всё возможно, уже всего боишься», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Как выяснилось, сообщение не имеет отношения к спаму или мошенничеству. В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что таким образом информируют местных жителей о пропавших людях, чтобы как можно быстрее получить отклик от очевидцев и найти человека.

«Да, такая СМС-рассылка у нас действительно существует. В настоящее время мы работаем с двумя операторами: “Мегафон” и “Билайн”, но принцип рассылки у них немного отличается. У “Билайна” сообщения отправляются в тех случаях, когда объявляется общий сбор на поиски, когда мы призываем людей приехать в конкретное место и принять участие в активном поиске. Чтобы получать такую рассылку, человек регистрируется на страничке оператора. И уже по этому списку, при необходимости, мы делаем рассылку. Если у женщины, которая обратилась к вам, именно “Билайн”, и она нигде не оставляла регистрационных данных, но всё равно получила оповещение, вполне возможно, её номер раньше принадлежал кому-то другому, кто эту регистрацию проходил. Очень легко отказаться от регистрации на сайте, и больше она таких СМС получать не будет», — говорит руководитель пресс-службы регионального отряда Татьяна Козлова.

У компании «Мегафон» схема рассылки немного отличается. Там оповещения рассылаются по географическому принципу — в зависимости от места, где ведутся поиски. Например, если человек пропал в Нижнем Тагиле, оператор определяет, какие абоненты проживают в этом районе или часто там бывают, и именно им отправляется сообщение с ориентировкой. Предполагается, что кто-то из них мог видеть пропавшего и сможет помочь в поисках.

«Может быть, кто-то сможет дать важные свидетельства, указать, где находится пропавший человек, или оказать любую другую помощь. Мы всегда очень благодарны всем, кто откликается: кто приходит на помощь, звонит на горячую линию, сообщает любую информацию, потому что в поисках никогда не бывает лишних сведений: даже одно свидетельство может спасти человеку жизнь и вернуть его домой. Если же такие СМС вызывают тревогу или пугают, можно обратиться к своему оператору и попросить отключить такую рассылку», — пояснила АН «Между строк» представитель поискового отряда.

На вопрос о том, как отличить СМС от мошенников от официальных сообщений от отряда, в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области пояснили, что в их сообщениях всегда указывается номер горячей линии — 8 800 700 54 52, а также присутствует ссылка с дополнительной информацией, касающейся конкретного поиска: la-org.ru.

«В принципе, человек может даже не переходить по ссылке, если опасается — это вполне разумно. В наше время действительно стоит быть осторожным с незнакомыми ссылками. Однако он всегда может позвонить по бесплатному телефону горячей линии, который у него отображается. Там можно получить дополнительную информацию: кто пропал, почему пришла эта рассылка и другие важные детали», — отмечает Татьяна Козлова.

Напомним, в Нижнем Тагиле пропала 50-летняя Анна Чуднова. С 20 июля её местонахождение неизвестно.

«Отделом полиции № 18 МУ МВД России "Нижнетагильское" устанавливается местонахождение Анны Чудновой, которая ушла из дома в районе улицы Пархоменко 141, и до настоящего времени о ней ничего неизвестно. Была одета в светло-синюю рубашку в белую полоску, синие джинсы и белые туфли. Просьба ко всем, кто видел эту женщину, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 8 (3435) 47-71-02», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как сообщает телекомпания «Телекон», Анна ушла навестить подругу, которая сломала ногу, но не дошла — пропала где-то в районе Красного Камня. Анну ждёт дома пожилая мама.