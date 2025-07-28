Персональные спектакли на стыке искусства и нейросетей. Бывший режиссёр Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антон Бутаков запускает экспериментальный «НейроТеатр»

Бывший режиссёр Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антон Бутаков открывает в Екатеринбурге новый проект «НейроТеатр», в основе которого лежат спектакли для одного зрителя, созданные при участии нейросетей. По словам Антона, «НейроТеатр» — это не просто новая форма, это революционный эксперимент на стыке искусства, технологий и предельно личного опыта.

«“НейроТеатр” — это не просто спектакль. Это уникальный, исчезающий ритуал встречи искусства и индивидуального сознания, возможный только здесь и сейчас. Мы находимся в активной фазе разработки методологии, но ядро концепции — абсолютная уникальность, персонализация и мимолётность — неизменно. Это наш ответ на запрос о самом глубоком и личном театральном опыте из возможных», — рассказал АН «Между строк» Антон Бутаков.

Каждый спектакль создаётся для одного конкретного зрителя. Над каждым уникальным спектаклем будет работать творческая группа: драматург в тандеме с нейросетью-ассистентом, режиссёр, 1-2 актёра, художник по звуку/свету, а в ряде случаев — психолог для глубинного интервью со зрителем.

Как рассказывает Антон Бутаков, создание одного спектакля — интенсивный и длительный процесс, занимающий от нескольких недель до 2-3 месяцев. Это включает: глубокое предварительное общение со зрителем, генерацию и шлифовку уникального текста, разработку визуального и звукового решения, репетиции.

«Нейросеть — это “мускул” для обработки данных и генерации сырого материала, который потом тщательно отбирается, переосмысливается и воплощается живыми художниками. Это симбиоз, а не замена. Суть — в абсолютной мимолётности и невозможности повтора. Психологическая безопасность и искренность: зритель, зная, что его глубоко личный опыт никогда не станет публичным, сможет полностью раскрыться, довериться, погрузиться без страха осуждения или “утечки”. Актёры также свободны в предельной искренности. Единственным носителем спектакля становится память зрителя. Это делает опыт сакральным, субъективным, изменяющимся со временем — истинно человеческим. Это вызов эпохе цифрового изобилия и вечных записей. 500 часов на один спектакль — не преувеличение, а реальная оценка труда. Это цена абсолютной уникальности», — рассказал он.