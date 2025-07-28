Запрет кормить бездомных собак, круглогодичная работа призывных комиссий и обязанность пропускать машины чиновников. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-6 законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Запрет кормить бездомных собак возле школ и многоквартирных домов

Пять законодательных инициатив, касающихся защиты россиян от бездомных животных были внесены на рассмотрение в Госдуму.

— о запрете гражданам кормить бездомных животных возле многоквартирных жилых домов, детских и спортивных площадок, школ и больниц.

— о запрете на выгул потенциально опасных пород собак лицами, не достигшими 16 лет, и лицами в состоянии опьянения;

— предложение обязать владельцев в течение трёх дней сообщать госорганам о пропаже домашнего животного;

— о системе реагирования на обращения граждан по поводу скопления бездомных собак;

— предложение повысить штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных.

Изменение процедуры информирования об абортах

В России с 1 сентября будет действовать новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, в соответствии с которой женщин будут информировать о большем количестве рисков во время проведения процедуры.

«Обновилась форма информированного добровольного согласия (ИДС) на проведение процедуры аборта, которая будет применяться с 1 сентября 2025 года. Утверждённые изменения делают описание процедуры более точным, прямо называя вещи своими именами. Также расширился перечень возможных осложнений при проведении процедуры. Мы часто слышим, что аборт — это “быстрая” процедура, но мало говорится о долгосрочных рисках», - сказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

В новую форму согласия добавлен пункт об указании лица, которому может быть передана информация о состоянии здоровья беременной.

Увеличенные штрафы за отсутствие детского кресла в автомобиле

Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Предлагается увеличить штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя — с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей. Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливающую ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Штрафы за ремонт машин на даче

Россияне рискуют получить штраф за ремонт автомобилей на даче. Если при замене масла или тормозной жидкости они загрязнят почву, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Также могут наказать за шум, издаваемый в ночное время.

Владельцы дач, выдавшие свои участки под СТО или автомойки, подлежат административной ответственности за нецелевое использование земли. Если кадастровая стоимость участка известна, штраф составит от 0,5 до 1 процента от этой суммы, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не установлена, сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей. Однако на дачном участке можно заниматься подкачкой колёс, заменой дворников, зеркал или мелким ремонтом бардачка с помощью отвёртки.

Круглогодичная работа призывных комиссий

В Госдуму поступил законопроект, который предполагает круглогодичную работу призывных комиссий.

Согласно инициативе, комиссии будут заниматься подготовкой документов и призывников к отправке в армию на протяжении всего года. Отправка призывников в вооруженные силы по-прежнему планируется в привычные сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В настоящее время посещать военкомат необходимо лишь в период призывных кампаний. Круглогодичное проведение медицинских освидетельствований, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий поможет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва граждан на военную службу, считают законодатели.

Штрафы за игнорирование спецсигнала и цветографической раскраски автомобиля

26 июля вступили в силу изменения в ПДД. При приближении автомобиля со спецсигналом водителям теперь необходимо перестраиваться в соседний ряд или на обочину. Запрещается двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости. Впервые введена обязанность пропускать машину без цветографической схемы.

Теперь нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту, а также автомобилям, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой — машина с мигалкой. Список госорганов, кому положены автомобили с дорожными привилегиями, представлен в указе президента № 635. Обязанность пропускать транспорт оперативных служб на машинах с цветографической раскраской сохранилась, в этой части изменений нет.

Ужесточения в части пропуска машин чиновников Минтранс объяснял необходимостью обеспечить безопасность объектов государственной охраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз».

Наказание ужесточилось. За отказ пропустить спецмашину оперативной службы будет назначаться штраф 7,5–10 тысяч рублей или лишение прав.