История Введенской церкви в Нижнем Тагиле

Первый храм в Нижнем Тагиле — церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, или, как её чаще называют, Введенская, — появилась здесь в середине XVIII века на горке напротив железоделательного завода (примерно там, где в наши дни находится развязка трамвайных путей на ГГМ). Церковь была однокупольной, деревянной и очень маленькой. Да и местоположение её было неудачным: близость завода создавала риск возникновения пожара. Она неоднократно горела от искр, которые ветром несло от заводских домен. Можно было бы перенести храм, но он стоял как раз в начале пути, по которому тагильский металл отправлялся на «старый завод» в Невьянск, где первое время находилась главная контора демидовских заводов. А чтобы в обозе не случилось поломок и на него не напали варнаки, перед дорогой надо было помолиться.

В 1738 году Прокофий Демидов, приезжавший по заданию отца — Акинфия Демидова, на тагильские заводы, в письме отцу предложил перенести церковь «хотя бы к Загородам» (первая застава Нижнетагильского завода, давшая позднее название улице), на что Акинфий ответил, что место для храма он уже присмотрел и строить его будут непременно каменным. Сам Акинфий Никитич построить новую церковь не успел, но сыновьям своим наказал по мере возможностей строить при заводах только каменные церкви.

Унаследовавший тагильские заводы Никита Акинфиевич наказ отца выполнил. В 1764 году он начал строительство Входо-Иерусалимской церкви, куда более просторной, величественной и, главное, каменной. Как только в новом храме стало возможно вести службу, старую Введенскую церковь разобрали и перенесли на восточную окраину посёлка, где она более 60 лет прослужила в качестве кладбищенской.

Однако со временем посёлок разросся, население его увеличилось, и Входо-Иерусалимская церковь стала тесной для прихожан. Вопрос о постройке ещё одного каменного храма назрел. Но приступить к его сооружению долгое время мешали разные обстоятельства. Сначала Никита Акинфиевич, увлекшись строительством усадьбы в Петровско-Княжищево, выкачал из уральских заводов почти все деньги, что едва не привело к их остановке и срыву казённых заказов. Затем его сын Николай Никитич, не получив от Синода разрешения на освящение часовни в память о почившей жене Елизавете Александровне, отложил строительство нового храма на неопределённое время, хотя уже договорился с модным столичным архитектором Егором Ивановичем Диммертом о проекте будущей церкви.

Официально новую Введенскую церковь начали строить в 1833 году. Строительство должен был курировать лично архитектор Диммерт, как того требовали Павел и Анатолий Демидовы, однако он был занят на проектах в Санкт-Петербурге. В конце концов братья выкупили у него проект и отдали его «своему» архитектору Александру Петровичу Чеботарёву. Под его руководством и была начата стройка.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (фото неизв. автора, 1900 г. / общ. достояние)

Как писал в своём донесении Павлу Николаевичу Демидову один из управляющих, «работные со светлой надеждой и облегчением приняли весть о начале строительства». Хотя среди тагильчан бытовало и другое мнение: «Нагрешили крепко, видать, Демидовы, вот и замаливают грехи». Когда через два года была заложена ещё и Выйско-Никольская церковь, эта версия стала в народе основной. Однако главная причина столь масштабного церковного строительства была иной. В тот период на Урале активизировались старообрядческие общины. В самом Нижнетагильском посёлке в те годы действовали четыре старообрядческие часовни, не считая домовых молельных. Власти, как светские, так и церковные, не раз указывали Демидовым на сложившуюся ситуацию, и требовали принятия мер «по обузданию раскольников».

Новую церковь строили три года на средства Павла и Анатолия Демидовых. Чугунную плитку для пола храма изготавливали в мастерских Фёдора Звездина под его личным присмотром; над резьбой для иконостасов работали тагильские резчики Тихон Трифонов и Иван Шаньгин совместно с золотарём Ларионом Синюковым. Часть икон для Введенской церкви была написана Павлом Веденецким, часть — тагильским иконописцем Григорием Абрамовым, а часть — Павлом и Василием Худояровыми. Были среди икон и произведения итальянских мастеров из флорентийской коллекции

Николая Никитича Демидова. Колокола для церкви отливали в Тагиле и в Гатчине.

Левый престол алтаря Введенской церкви (фото неизв. автора, 1924 г. /фоторепродукция И. Коверда/ общ. достояние)

До наших дней сохранились всего две картины, украшавшие некогда Введенскую церковь, да и о внутреннем убранстве храма мы можем судить лишь по немногим фотографиям, которые есть в частных собраниях. Почти всё богатое убранство церкви было утрачено в годы Гражданской войны и в последующий период воинствующего атеизма.

Икона «Сошествие Святого духа» Введенской церкви (фото неизв. автора, 1924 г. /фоторепродукция И. Коверда/ общ. достояние)

В 1892 году Введенская церковь перестраивается. Руководить работами пригласили архитектора Сергея Сергеевича Козлова, уроженца Верхнетагильского завода, выпускника екатеринбургского Строительного училища. В результате перестройки церковь стала просторнее внутри и красивее снаружи. В храм было проведено электричество, устроена подсветка икон, в подвале установлены три мощных калорифера. Для внутренней и наружной отделки церкви был приглашён известный на Урале художник Александр Мухачёв.

Введенская церковь была первым храмом, который встречался на пути приезжавших в заводской посёлок купцов. По обычаю, приезжие коммерсанты молились об успехе в предстоящих делах, а за успешное завершение торговых сделок, как водится, щедро жертвовали храму.

Церковь Введения Богородицы во Храм (фото неизв. автора, 1914 г. / общ. достояние)

В конце XIX — начале ХХ веков при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы были построены ещё два здания. В одном из них расположилась богадельня, во втором — церковно-приходская и воскресная школы. Из всего комплекса построек Введенской церкви именно эти два здания сохранились до наших дней. В 1927 году в помещение богадельни въехал Нижнетагильский ОГПУ, и впоследствии здание передавалось «по наследству» КГБ и ФСБ. А здание школы передали Городскому отделу народного образования.

После Октябрьской революции и Гражданской войны храм действовал ещё несколько лет. В 1923 году была зарегистрирована Введенская община, которая заключила договор с местными Советами об аренде здания церкви. Община с первых дней зарекомендовала себя как деятельная общественная организация. Власти смотрели на деятельность общины с раздражением и при первой возможности ставили палки в колёса. На деятельность Введенской общины обратило внимание и руководство Уральской области: активность верующих масс не вписывалась в идеологическую концепцию первого в мире государства рабочих и крестьян. И хотя прямого указания на закрытие церквей от властей ещё не было, с религиозным сознанием народа уже начинали бороться всеми доступными средствами.

23 августа 1925 года во Введенскую церковь нагрянула внезапная ревизия, которая установила, что в имуществе церкви, переданном общине по договору, не хватает напрестольного креста, ковра, а в украшениях чаши и Евангелия отсутствует более 10 драгоценных камней. И спустя два дня договор между общиной и администрацией города был расторгнут. Община ещё не раз пыталась возобновить договор с властями об аренде здания храма, но всякий раз получала отказ. Несколько позднее храм передали в аренду другой общине.

В местной газете, на собраниях и митингах на предприятиях зазвучали предложения о будущем использовании храма. Кто-то предлагал открыть в его стенах кинотеатр, кто-то требовал отдать здание под рабочий клуб или библиотеку. Поступали и другие предложения: театр, дворец культуры, музей, картинная галерея. Дискуссии продолжались около двух лет. В 1927 году одно из строений бывшей церкви занял ОГПУ, другое — городской отдел народного образования. Что касается самой церкви, то у исполкома не было ни средств, ни возможностей содержать такое большое здание. В 1931 году храм закрыли, затем, спустя некоторое время, открыли, но в феврале 1933-го закрыли окончательно. Оставшееся церковное имущество передали по описи в Выйско-Казанскую церковь. Вопрос о судьбе самого здания ещё не раз поднимался на заседаниях городского Совета, выносился в вышестоящие инстанции, но в 1936 году, в разгар антицерковной истерии, Введенская церковь была разрушена. Сейчас на месте церкви находится дом 63а по улице Карла Маркса.

Церковь Введения Богородицы во Храм (фото неизв. автора, 1930 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//800-600-Vvedenskaja-cerkov.-God-postrojki.-Mezhdu-1830-i-1836.-Arhitektor-E.I.Dimert.-Nahodilas-naprotiv-nyneshnego-muzykalnogo-uchilishha-na-ul.-K-Marksa.-Utrachena-1932-g.-kopija.jpg)

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

— Альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1–20, 1989-2000 гг.

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru