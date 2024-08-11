Фонтан «Серп и молот» и «орловские дубки». Легенды проспекта Ленина

Наверное, в истории любого города найдутся события, которые историки и краеведы относят к разряду городских легенд. Нередко это означает, что документы, подтверждающие или объясняющие то или иное событие, либо пока не обнаружены, либо были утрачены, либо не являются достаточно убедительными. Но легенды существуют и тоже являются частью городской истории.

Весной 2016 года город облетела весть о том, что в результате запланированной реконструкции площади Молодёжи фонтан перед кинотеатром «Современник», переставший действовать в постперестроечный период, будет ликвидирован и заменён цветочной клумбой. Эта новость не только вызвала неоднозначную реакцию у тагильчан, но и подняла волну воспоминаний. Вспоминали, как к фонтану приходили выпускники школ и техникумов, как у фонтана назначали свидания, как молодожёны бросали в него монетки на счастье. Вспоминали и о том, что «фонтан выпускал воду в виде серпа и молота» и что это стало причиной его закрытия в начале 1990-х.

Сейчас уже не установить ни источник, ни причины возникновения этой легенды. Достоверно известно только то, что этот фонтан чаще других доставлял проблемы тагильским коммунальщикам. Действительно, ремонтировали его чуть ли не каждый год, а то и чаще, и главной причиной этих ремонтов были ошибки, допущенные ещё на стадии проектирования. Один из проектировщиков отдела «Тагилгражданпроект» Павел Андреевич Барышев вспоминал, что проект коммуникаций фонтана был выполнен в спешке, а в расчётах были допущены ошибки, которые уже не было времени исправлять — фонтан надо было сдать к очередному партсъезду.

В марте 1988-го фонтан оказался буквально в центре важнейших событий в жизни нашего города. Тогда на площади Молодёжи по инициативе экологов и при поддержке «вступившей на путь перестройки» партии был проведён первый экологический митинг, ставший ещё одним аргументом в пользу включения Нижнего Тагила в список самых экологически неблагоприятных городов Советского Союза.

Первый экологический митинг (фото Сергея Мякишева, март 1988 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagilskij-pervomaj//266v-Jekologicheskij-miting-mart-1988-god.-Foto-Sergeja-Mjakisheva..jpg)

Митинг послужил толчком к возникновению в городе первых экологических организаций: «Очищение», «Экология», «Возрождение», «Чистый дом». Экологическое движение Нижнего Тагила внесло свою лепту в решение целого ряда вопросов, связанных с загрязнением воздуха и воды в нашем городе, о нём даже было снято два документальных фильма, которые потом транслировали по центральным каналам телевидения.

В лихие 90-е о фонтане и вовсе забыли: в городской казне не было денег на его ремонт. А когда в начале нулевых власти обратили на него внимание, стало ясно, что восстановить фонтан без значительных материальных затрат и в отрыве от полной реконструкции всей площади невозможно.

Фонтан незадолго до реконструкции площади Молодёжи (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Реконструкции площади Молодёжи предшествовали длительные дебаты, которые начались ещё в 2013-м, при этом рассматривались различные варианты реанимации фонтана. В конечном итоге решили использовать ноу-хау муниципалитета Елабуги: превратить затратный в обслуживании фонтан в красивую клумбу, не требующую крупных финансовых вливаний. В мае 2016-го в администрации города объявили, что фонтан на площади Молодёжи будет ликвидирован.

К слову, дебаты о реконструкции площади перед КДК «Современник» коснулись и памятника первым тагильским комсомольцам — героям Гражданской войны. В городе нашлись люди, которые предлагали убрать монумент из центра города. Памятник первым комсомольцам Нижнего Тагила (оригинальное название «Молодость Страны Советов») появился в нашем городе 29 октября 1981 года, в день рождения ВЛКСМ. Его автором является тагильский скульптор, член Союза художников, почётный работник Минобрнауки РФ, лауреат различных премий в области искусства Анатолий Глебович Неверов. В конце концов «первых комсомольцев» было решено оставить на месте. Главному архитектору города и членам градостроительного совета при поддержке ветеранов комсомола удалось остудить пыл сторонников переноса памятника.

Кстати, в истории создания памятника есть любопытный момент, о котором многие тагильчане не знают: комсомолец в будёновке стоит так, словно собирается идти на запад, в то время как его подруга обращена лицом на восток. Такое расположение фигур не случайно, оно является монументальным воплощением первых строк известной песни «Прощание» братьев Покрасс на стихи Михаила Исаковского, написанной в 1938 году: «Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну». У многих это решение в скульптуре вызывает вопросы: как же так, они такие молодые, возможно, влюблены и должны бы смотреть друг на друга перед расставанием.

Памятник «Молодость Страны Советов» в 2016 г. (фото Д. Г. Кужильный / с разрешения автора)

Ещё одна городская легенда, рождение которой пришлось на 1980-е годы ХХ столетия, также географически привязана к отрезку проспекта Ленина от улицы Первомайской до улицы Пархоменко. Связана она с именем известного тагильского краеведа Ивана Абрамовича Орлова.

В самом начале 1980-х Иван Абрамович с супругой ездили в Москву и побывали на месте боёв у деревни Крюково, где в 1941 году взвод красноармейцев остановил немецкие танки на последнем рубеже перед Москвой. Этот эпизод в те годы был широко известен в стране: о нём рассказывали в школах, поэт Сергей Островой написал поэму «Баллада о верности» (позднее композитор Марк Фрадкин написал музыку к словам поэмы и получилась песня «У деревни Крюково», которую исполняли ВИА «Пламя» и «Самоцветы»). Кроме того, ряд эпизодов тех боёв вошли в сценарий художественного фильма «Долгие вёрсты войны». В 1980 году появились сведения о том, что один из бойцов того взвода был родом из Тагила и до войны работал на Высокогорском руднике. И Иван Абрамович отправился с «поездом памяти» на места тех боёв.

Иван Абрамович Орлов (фото: И. Т. Коверда / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/culture/images/787.jpg)

На том месте, где солдаты легендарного взвода держали оборону, Орловы увидели изрешечённый пулями и осколками дуб. Иван Абрамович и Надежда Павловна набрали желудей от этого дуба и по возвращении из поездки посадили их в саду у своего дома. Первоначально Орловы хотели высадить в одном из скверов города аллею героев, где деревьев должно было быть 27, по числу тагильчан — Героев Советского Союза. Однако то ли уральский климат слишком суров для такого дерева, как дуб, то ли проращивали жёлуди не так, как следовало, но саженцев поднялось всего полтора десятка. Два дубка Орловы посадили во дворе своего дома, ещё два саженца отдали знакомым садоводам. Остальные надо было высаживать как можно скорее: специалисты «Горзеленхоза» рассказали Ивану Абрамовичу, что пересаживать саженцы дуба без ущерба для них можно только в раннем возрасте, пока корневая система дерева ещё не развита. Краевед пошёл в горком партии, рассказал историю своих саженцев и предложил создать в каком-нибудь парке или сквере города аллею в память о Великой Отечественной войне. Идея партийцам понравилась. В это время на пустыре месте между 2-й городской больницей и Театральным сквером ударными темпами шло строительство Дома политпросвещения. Идея посадить такую аллею вблизи будущего пропагандистского центра города пришлась по душе всем.

Театральный сквер. Дома политпросвещения ещё нет (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-44.userapi.com/impg/SWnmZVr4eot6d5vC-q-qVcTsAGXa4_iq--CL4A/7VGH7g1S3dA.jpg)

Дом политического просвещения, построенный по проекту тагильских архитекторов В. И. Солтыса, А. И. Обухова и С. И. Шейченко, задумывался ещё в 1970-х. Разработка проекта началась в 1973 году, а открылась эта «цитадель агитации и пропаганды» осенью 1985-го. Здание не только имело эффектный внешний вид и богатое внутреннее оформление, но и было вместительным, способным одновременно принять полторы тысячи человек.

Здание Дома политического просвещения (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Иван Абрамович передал саженцы на хранение в «Горзеленхоз», и на этом история аллеи прерывается. Что произошло с ней в дальнейшем, не совсем понятно. Упоминаний об «орловских дубках» в прессе и краеведческой литературе почти нет.

Бывший 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС Юрий Владимирович Петров вспоминал в 1993 году:

«Помню, как в канун 40-летия Победы тагильчане хотели заложить дубовую аллею, где каждое дерево олицетворяло бы собой один город-герой. Приготовили 11 саженцев, с огромным трудом выращенных из желудей дуба, у которого проходила последняя линия обороны Москвы в 1941-м. А накануне праздника, 6 мая, из Кремля пришла телеграмма о присвоении звания города-героя ещё двум городам — Мурманску и Смоленску. Городов-героев стало 13, а саженцев было всего 11. Обратились в городской питомник, но саженцев дуба у них не оказалось. И закладку аллеи решили перенести».

Сведения о месте, куда были высажены «орловские» дубки, разнятся. Кто-то называет набережную пруда, кто-то — спуск к набережной, кто-то — Театральный сквер. Любопытно, что во всех этих местах встречаются дубы. Правда, на набережной они появились недавно, в ходе её реконструкции в рамках проекта «Тагильская лагуна». Ещё больше путаницы вносит и тот факт, что в городе с недавних пор существует два Театральных сквера. Первый был заложен в начале 1960-х годов и находится между зданием драмтеатра и площадью Молодёжи. Второй появился после реконструкции спуска к набережной в 2013 году.

На первом ярусе спуска к набережной, недалеко от скульптурной группы «Читатели», есть дуб, но специалисты говорят, что он слишком молод для «орловских дубков», которым должно быть никак не меньше 30 лет. Получается, что искать деревья надо в «старом» Театральном сквере.

Действительно, на аллеях этого сквера неподалёку от площади Молодёжи среди лип и елей растут два черешчатых дуба соответствующего возраста. Возможно, это и есть те самые дубы, которые вырастил из желудей известный тагильский краевед.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Как говорят биологи, вырастить здоровый во всех отношениях дуб в наших широтах не так сложно. Кроме сильных морозов, в первые годы жизни дуб боится засухи, поэтому в сухое, жаркое лето саженцы этого дерева требуют постоянного и обильного полива. Если через 5-6 лет после высадки молодой дубок не погибнет, то в дальнейшем капризы погоды будут ему не страшны.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»