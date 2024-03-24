Богатейший купец Евлампий Копылов и тайна его сокровищ, спрятанных, согласно легендам, где-то в Нижнем Тагиле

Евлампий Копылов — один из самых известных в конце XIX — начале ХХ века тагильских купцов и благотворителей. Имя этого человека в 30-х годах прошлого столетия было предано забвению, и всё, что осталось от него, — роскошный дом с изящным фигурным аттиком, коробовыми башнями, украшенный полуколоннами, пилястрами и обильной лепниной.

Купец 1-й гильдии Евлампий Евграфович Копылов торговал в Нижнетагильском посёлке мануфактурой, обувью, готовым платьем и меховыми изделиями. Сам он происходил из бывших посессионных крестьян, которые до 1860 года работали на заводах Демидовых.

Евлампий Евграфович Копылов (фото неизв. автора. 1912–1916 гг. / общ. достояние)



Началась купеческая деятельность Копыловых с главы семейства Евграфа Тимофеевича, который числился в должности «амбарного» на Нижнетагильском заводе. Первые свои капиталы Евграф Копылов, как и многие другие тагильские купцы, нажил на подрядах, которые в 60-е годы позапрошлого века раздавались демидовскими приказчиками едва ли не всем желающим попробовать себя в этой сфере. Заводы были на подъёме, а рабочих рук не хватало: отмена крепостного права стала главной причиной оттока квалифицированных работников с уральских заводов.

Поработав на подрядах несколько лет, Евграф Тимофеевич открыл лавку, в которой начал торговать мелкими бытовыми товарами, платками, дешёвыми тканями. Торговля пошла успешно, и за восемь лет Евграф Тимофеевич расширил дело и значительно укрепил своё финансовое положение. В 1869 году купец внезапно скончался, оставив супруге, находившейся в положении, двум дочерям и двум сыновьям три добротных дома, хорошо налаженную торговлю и 22 тысячи рублей чистого капитала. На сороковой день после похорон было оглашено завещание купца, согласно которому всё нажитое им делилось между детьми и вдовой. Старший сын Евлампий, которому на тот момент было всего 19 лет, получил 4400 рублей серебром и три мелочные лавки.

В мир тагильского бизнеса Евлампий Копылов вошёл не сразу. Четыре года у будущего купца 1-й гильдии ушло на получение образования. Кроме этого, два года он проработал у других купцов на разных должностях, познавая тонкости коммерции, что называется, изнутри. И только в 1875 году Евлампий Евграфович развернул в трёх отцовских лавках торговлю предметами домашнего обихода.

Дела быстро пошли в гору, и Евлампий открыл ещё одну лавку «узкой специализации», где стал торговать тканями. Первыми помощницами в делах торговых были сёстры Афанасья и Ульяна. Позднее их сменил средний брат Григорий. Младший брат Иван тоже присоединился к семейному бизнесу, окончив перед этим реальное училище и послужив в армии, где получил звание унтер-офицера. Прошло ещё несколько лет прежде, чем Евлампий Копылов определился в приоритетном направлении торговли — мануфактура. Посуда, домашняя утварь, обувь, одежда, головные уборы со временем уступили место различным тканям, мехам и швейным машинам. И пришла пора подумать о своём большом магазине. Для его постройки Евлампий Копылов купил большой участок земли на углу улицы Нагорной и Волостного переулка. Но начало строительства было омрачено неприятной находкой — как только подрядчики начали копать котлован под дом, то сразу наткнулись на человеческие кости, гробы и остатки крестов. Оказалось, 150 лет назад на этом месте находилось одно из первых кладбищ заводского посёлка. Тем не менее дом был построен, а на его первом этаже открылся мануфактурный магазин.

Тагильский краевед Иван Абрамович Орлов, заставший магазин Копылова в самом расцвете, так писал о его хозяине: «Среди купцов, занимавшихся мануфактурой, главным был Копылов Евлампий Евграфович. В этом отношении он превосходил Уткина и других. Во-первых, магазин Копылова был больше, обширней, выразительнее оформлен. Во-вторых, товары его были гораздо разнообразнее. Обращение приказчиков с покупателями было исключительно внимательным и вежливым. Товары были как отечественного, так и заграничного производства. Кроме дорогих драпов и сукна, всегда в наличии был выбор льняных и хлопчатобумажных тканей всевозможных расцветок и назначения, тюлевых тканей, скатертей, постельных принадлежностей, готовых изделий из ткани. Магазин находился на бойком месте, в самом центре заводского посёлка».

Магазин Е. Е. Копылова (фото неизв. автора. 1912-1916 гг. / общ. достояние)

Современники отмечали, что Евлампий Евграфович Копылов был добрым и отзывчивым человеком, удачливым и исключительно честным предпринимателем. Он помогал своим работникам устроить семейную жизнь, давал деньги на приданое, на дом. Малоимущие тагильчане могли получить в его магазине товары в кредит или с хорошими скидками.

В 1907 году он ссудил солидную сумму фотографу Анне Андреевне Шестаковой для постройки собственного дома и фотоателье, назначив мизерный процент и предоставив отсрочку первого платежа на пять лет. До конца своих дней он поддерживал детей брата Григория, который скоропостижно скончался в 1903 году.

Реклама магазина Е. Е. Копылова (фото неизв. автора. 1912-1916 гг. / общ. достояние)

После смерти единственного ребёнка Копылов почти всё время стал проводить в своём магазине. Он помогал приказчикам разгружать товары, мыть витрины, сам стоял за прилавком. По словам его соседа Ивана Алексеевича Комиссарова, «магазин Евлампия Евграфовича круглый год сиял чистотой и выглядел опрятно, словно дорогая игрушка».

Торговля приносила Евлампию более 300 тысяч рублей годового дохода, что позволяло ему тратить большие суммы на благотворительность, которой занималась и его жена, возглавлявшая «Благотворительное общество Нижнетагильских заводов». Справедливости ради надо отметить, что Евлампий Евграфович тратил немалые суммы и на свои удовольствия: в период с 1903 по 1916 год он купил в Нижнем Тагиле два каменных жилых дома, неоднократно выезжал за границу путешествовать, занимался скупкой золотых и серебряных изделий, увлекался коллекционированием антиквариата.

Октябрьская революция отняла у Евлампия Копылова всё: дома, произведения искусства, ценности. Его буквально выбросили из собственного дома, и до прихода в Нижний Тагил колчаковцев и белочехов бывший купец 1-й гильдии ютился в доме своей прислуги. Когда летом 1919-го белые пустились в бега, он покинул Нижний Тагил и три года прожил в небольшом сибирском городке Колывань, что в Новониколаевском уезде. Бывший купец поступил на службу, работал кассиром на железной дороге. Здесь Евлампия Евграфовича застала весть о решениях X съезда РКП(б), давших старт НЭПу — «новой экономической политике» страны Советов. В 1922 году Копылов вернулся в Нижний Тагил и вскоре открыл торговое дело на паях с бывшими тагильскими коммерсантами Рыбаковыми. Компаньоны успешно торговали на территории города, имея месячный оборот по 8–10 тысяч рублей. Но в начале 1930-х нэпманов по всей стране стали душить налогами и пайщики были вынуждены свернуть торговлю.

В жизни Евлампия Евграфовича наступили трудные времена. Копылов жил на мизерное пособие совслужащего, не имевшего достаточного трудового стажа для начисления минимальной пенсии. Иногда бывший купец перебивался случайными заработками, а когда не случалось и их, доставал из тайников пару золотых монет царской чеканки или что-нибудь из ювелирных украшений покойной жены, нёс их в «Торгсин», где продавал по сильно заниженной цене или просто менял на продукты. Тем и жил.

По городу ходили слухи, что перед тем, как уйти из Тагила в 1919-м, купец, опасаясь за сохранность нажитых денег и драгоценностей, закопал их на кладбище, рядом с могилой сына. Одними слухами дело не ограничивалось. Завистники писали в ЧК доносы о том, что «бывший купец-мироед прячет от советского государства золото в слитках, деньги и прочие ценности». Пять раз Копылова арестовывали, требуя указать место клада, но каждый раз в тайнике, показанном им следователям, находили пару фунтов медных монет или пачку потрёпанных временем рублёвых царских ассигнаций.

В 1935 году в возрасте 80 лет бывший купец 1-й гильдии Евлампий Евграфович Копылов ушёл из жизни, так и не раскрыв тайну своих сокровищ.

Дом купца Копылова (фото Николая Боченина / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.bochenin.com/img/nhkqdakfud8tugr9mlh.jpg?1301246378)

Здание, построенное одним из самых известных купцов Нижнего Тагила (проспект Ленина, 11), в 80-х годах ХХ века было включено в реестр памятников архитектуры и считалось едва ли не жемчужиной исторической части города. В бывшем копыловском магазине в советский период пытались устроить библиотеку и архив, но в конце концов отдали дом в ведение треста «Тагилшвейобувьторг». Правление треста разместилось на втором этаже, а на первом был открыт крупный промтоварный магазин, который к 70-м годам прошлого века превратился в обувной.

Пару раз в советской истории дом купца Копылова привлекал внимание кладоискателей. Виной тому были заметки в газетах «Уральский рабочий» и «Вечерний Свердловск» о найденных в подвале здания кладах. В одном случае в кладе нашли серебряные монеты царской чеканки, в другом — золотые украшения. Заметки перекочевали на страницы ряда популярных журналов, и неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы известный пермский историк Александр Козьмич Шарцев не обратил внимание, что заметки в свердловских газетах выходили 1 апреля.

В новейшей истории здание бывшего копыловского магазина не раз меняло хозяев. В настоящее время в нём располагается редакция газеты «Тагильский рабочий».

Судьба распорядилась так, что прямых потомков Евлампия Евграфовича Копылова в Нижнем Тагиле не осталось. Единственный родственник знаменитого купца Вадим Александрович Копылов, внук его младшего брата Ивана Евграфовича, в середине 1990-х проживал в поселке Двуреченск Сысертского района. Он поддерживал связи с краеведами Нижнего Тагила, сам увлекался историей Урала вообще и рода Копыловых в частности. В 1996 году о нём появилась статья в «Тагильском рабочем».

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»