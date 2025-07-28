Тагильские поисковики рассказали о счастливом спасении мужчины, который потерялся в лесу

Тагильский поисковый отряд «Скорпион» в своих соцсетях опубликовал пост о счастливом спасении пожилого мужчины из Черноисточинска, который заблудился в лесу. Заявка на поиск Сергея поступила вечером 25 июля. Близкие пропавшего обратились в поисковые отряды «Скорпион» и «ЛизаАлерт» и сообщили, что он нуждается в медицинской помощи и имеет проблемы с памятью.

Через пол часа в Черноисточинск выдвинулась группа поисковиков. На месте уже работали сотрудники полиции и местные жители на внедорожной технике. Поиски осложнялись отсутствием информации об одежде пожилого мужчины. По словам свидетелей, Сергея видели у плотины, а позже он был замечен в кустах. После этих уточнений зона поисков сузилась.

«Координатор поискового отряда Игорь Гапонов принял решение дополнить состав группы вновь прибывшими добровольцами. Работали на отклик, но тем не менее были предельно внимательны. Понимали, что пропавший мог не откликаться из-за состояния здоровья», — сообщалось в посте поискового отряда «Скорпион».

Спустя чуть более трёх часов после начала поисков в лесу один из волонтеров услышал стон в зарослях. Поисковики направились в сторону звука и вскоре обнаружили мужчину. Сергей объяснил, что устал и у него затекла спина, после чего он упал.

Пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. Благодаря слаженной работе волонтёров Сергея переложили на спасательное одеяло, вынесли из леса и передали медикам.

«Эта история закончилась благополучно, но сколько таких с другим финалом. Человек с особенностями здоровья всегда в зоне риска. Отряд "Скорпион" напоминает: оставляя своих пожилых родственников с проблемами здоровья без присмотра, вы рискуете их жизнями! Сейчас достаточное количество маячков и трекеров, приобретая которые вы даете своему близкому шанс на жизнь. Огромная благодарность полиции, местным жителям, добровольцам! В этот раз мы успели», — говорится в посте поискового отряда «Скорпион».