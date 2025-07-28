Стала известна предварительная причина смерти директора нижнетагильского конно-спортивного комплекса «Уралец» 

Директор конно-спортивного клуба «Уралец» Наталья Горохова, погибшая 26 июля «в результате трагического случая», по информации источника АН «Между строк», скончалась от удара током.

По неподтверждённым данным, в ночь на 26 июля Наталья приехала на работу и зашла в будку, где находился генератор. Однако, вероятно, из-за дождя, Наталья получила разряд электричеством.

Получить комментарий по поводу трагедии от конно-спортивного комплекса, региональной прокуратуры и Следственного комитета не удалось. Также наша редакция попыталась связаться с мужем погибшей, но на сообщения в мессенджере он не ответил. АН «Между строк» приносит соболезнования родным и близким Натальи.