Свердловский областной суд поставил точку в громком деле об убийстве 5-летнего Далера Бобиева: опекун мальчика получила 24 года колонии общего режима

Сегодня, 28 июля, Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении опекуна 5-летнего Далера Бобиева Вероники Наумовой и племянника женщины Даниила Егольникова.

Напомним, в июне 2023 года женщина, будучи опекуном 5-летнего Далера Бобиева, объявила ребёнка в розыск. Тогда в поисках мальчика принимали участие несколько сотен горожан. Его останки обнаружили в гараже недалеко от дома Наумовой. Позже экспертиза установила, что мальчик погиб насильственной смертью за несколько месяцев до объявления его в розыск.

«Следствием СКР и судом установлено, что в начале декабря 2022 года осуждённая, являясь опекуном мальчика, избила его металлическим предметом, затем погрузила его в ванну с холодной водой и утопила. В дальнейшем тело мальчика она поместила в сумку и вынесла в гараж, где спрятала. После жестокого убийства женщина продолжила получать причитающиеся ребёнку выплаты и получила более 100 тысяч рублей. Тело мальчика было обнаружено в ходе поисковых мероприятий в рамках уголовного дела, которое ранее было возбуждено по факту безвестного исчезновения малолетнего. В ходе расследования уголовного дела следователями СК России собраны доказательства применения подсудимой насилия в отношении опекаемого. Из личной неприязни к ребёнку она избивала его, причиняя мальчику физические, психические и нравственные страдания. К совершению преступных деяний она также привлекала племянника, истязавшего ребёнка и незаконно лишавшего его свободы», — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в суде Вероника Наумова свою вину в инкриминируемых ей деяниях не признала, отметив, что может согласиться только с обвинением в мошенничестве при получении пособий, но это делалось, чтобы скрыть смерть малыша. Даниил Егольников в полном объёме признал предъявленное ему обвинение.

Суд признал Веронику Наумову виновной в совершении 61 преступления: 49 эпизодах незаконного лишения свободы (п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ); 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ); 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ); 1 эпизоде неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ); истязании (п.п. «а», «г», «д», «е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ); убийстве малолетнего (п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105 УК РФ); мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

Женщина освобождена от наказания по ст. 156 и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ за истечением срока привлечения к уголовной ответственности. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил Веронике Наумовой наказание в виде 24 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

«Второй подсудимый, Даниил Егольников, признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных п.п. “а”, “д” ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п.п. “г”, “е” ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего группой лиц). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, которые он проведёт в колонии общего режима. Егольникова взяли под стражу в зале суда», — говорится в сообщении Свердловского областного суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего – отца погибшего мальчика – к Веронике Наумовой в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.