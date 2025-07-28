У АН «Между строк» есть Telegram-бот, который поможет избежать штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете 

25 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск информации из перечня экстремистских материалов.

Согласно принятому документу, с 1 сентября за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение к ним доступа, в том числе через VPN, будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Что относится к экстремистским материалам?

1. Материалы, включённые судом в список экстремистских материалов. Реестр ведёт Минюст, и сейчас в нём больше 5 тысяч позиций https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/

2. Материалы, которые призывают к экстремистской деятельности или оправдывают её необходимость.

При этом с юридической точки зрения не все материалы, опубликованные экстремистскими организациями, автоматически считаются запрещёнными. Перечень террористов и экстремистов ведёт Росфинмониторинг https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act.

А мы напоминаем, что команда АН «Между строк» ещё в 2021 году создала Telegram-бота «Запрещёнка-бот» https://t.me/mstrokru_bot который поможет всем российским интернет-пользователям избежать штрафов. Реестр экстремистских материалов регулярно пополняется, поэтому рекомендуем вам сверяться с базами данных Минюста и Росфинмониторинга.