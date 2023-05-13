«Наше общество должно быть открыто для всех тагильчан, без исключения». История городского клуба краеведов. Часть 1 

О том, что в Нижнем Тагиле существует клуб краеведов, знают многие жители города. Считается, что клуб был создан группой энтузиастов весной 1986 года. В числе его целей организаторы называли не только исследовательскую деятельность, но и широкую просветительскую работу посредством лекций, публикаций в городской газете и передач на местном радио. Но если присмотреться повнимательнее, то возраст клуба, которому в этом году исполнилось 37 лет, окажется куда солиднее.

Всерьёз интересоваться историей и природой родных мест тагильские обыватели начали ещё в последней четверти XIX века. Занимались краеведением, а заодно и этнографией, как правило, мещане: учителя, врачи, заводские служащие. Среди пионеров тагильского краеведения — сыновья «экономического» приказчика Нижнетагильских заводов Дмитрия Белова, Иван и Василий, заводские служащие Иродион Рябов и Дмитрий Шорин, врачи тагильских больниц Ляпустин, Рудановский и Кузнецкий, мещанин Пётр Морозов и горный инженер Станислав Гендель, учителя Евгений Швецов и Александр Словцов и другие. Результаты своих исследований они представляли в виде докладов и сообщений в Уральском обществе любителей естествознания (УОЛЕ), образованном в Екатеринбурге в декабре 1870 года по инициативе педагога Онисима Клера. УОЛЕ издавало журнал «Записки Уральского общества любителей естествознания», в котором с 1873 по 1927 год публиковались статьи и отчёты членов общества. Членами организации становились не только жители Екатеринбурга или Пермской губернии, но и учёные из других регионов России и даже иностранные граждане. К примеру, почётными членами УОЛЕ были химик Дмитрий Иванович Менделеев, селекционер Климент Аркадьевич Тимирязев, основоположник гидро- и аэродинамики Николай Егорович Жуковский, норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен. Поддерживали отношения с Уральским обществом любителей естествознания и Демидовы. Популярность УОЛЕ росла, и если бы не октябрь 1917 года, возможно, общество приобрело бы авторитет не меньший, чем столичные Русское географическое общество или Русское историческое общество.

После Октябрьской революции новая власть обратила внимание на интерес населения к истории родного края. В начале 1920-х годов при Наркомате просвещения РСФСР был создан музейный отдел, который стал ведать и вопросами краеведческих объединений. Поначалу УОЛЕ вполне вписывалось в генеральную линию партии. И вскоре по его подобию в разных городах Пермской губернии начали создаваться общества краеведов. Нижний Тагил не стал исключением.

В 1922 году доктор 2-й Советской больницы в Нижнем Тагиле Василий Алексеевич Ляпустин и его коллега Сергей Александрович Ботышев собрали несколько тагильских краеведов-энтузиастов и обратились в горисполком с предложением организовать в городе филиал УОЛЕ. Поначалу тагильские власти отнеслись к идее вполне доброжелательно. Но вскоре ситуация изменилась. В стране началась кампания по выявлению «хатаскрайщиков», и некоторые руководители УОЛЕ получили обвинения в аполитичности. Идея общества тагильских краеведов как филиала УОЛЕ была зарублена на корню. Однако доктор Ляпустин не собирался сдаваться...

Василий Алексеевич Ляпустин родился 28 февраля 1867 года в Камышловском уезде Пермской губернии в семье священнослужителя. Окончил духовную семинарию в Перми, а в 1894 году и медицинский факультет Томского университета. В 1896–1899 годах работал земским врачом в Ирбитском и Верхотурском уездах. В 1900-м стажировался в Сорбонне в клинике известного европейского хирурга Тюфье. Во время Русско-японской войны обучал для фронта сестёр милосердия, работал хирургом в Саратове, Мотовилихе и Барнауле. В 1920 году приехал в Нижний Тагил и занялся восстановлением разрушенного заводского госпиталя и созданием в городе поликлиники.



Василий Алексеевич Ляпустин (фото 1896 г.) (общ. достояние)

(https://irbit.info/upload/iblock/455/455e514aad2c8122926696bd1c344489.JPG)



Новая власть прекрасно понимала, что краеведение способно сплотить самые широкие слои населения, заинтересовать трудящихся и, прежде всего, учащуюся молодёжь. Инициативную группу тагильских краеведов пригласили на собеседование в окружной исполком, где указали им на некоторые ошибки. Например, что УОЛЕ «скомпрометировано» некоторыми своими членами и объявлять себя его филиалом было бы недальновидно. Во-вторых, без руководящей роли партии ни одно общественное объединение в новых реалиях существовать не может. Тагильчане сделали из замечаний правильные выводы и вскоре подали заявку на регистрацию нового краеведческого объединения — Пролетарского общества изучения местного края. Название было в духе времени, но понравилось не всем.

«Почему общество должно называться пролетарским? Не значит ли это, что гражданам других сословий доступ в общество будет заказан? Ведь многие могут понять это именно так. Наше общество должно быть открыто для всех тагильчан, без исключения», — заявил на учредительном собрании преподаватель математики Александр Словцов.

Уроженец Невьянска Александр Николаевич Словцов родился 3 июля 1885 года в семье священника. После обучения в Пермской духовной семинарии он в 1913 году оканчивает физико-математический факультет Петербургского университета и возвращается на Урал в качестве учителя математики и агитатора меньшевистского крыла РСДРП. В 1917 году он по заданию партии переезжает на Нижнетагильский завод и устраивается на работу в Павло-Анатольевскую женскую гимназию.



Александр Николаевич Словцов (фото неизв. автора, 1925 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/613.jpg)



Накануне революции Александр Словцов входит в состав объединённого меньшевистско-большевистского комитета РСДРП и переводится в реальное училище, где освободилось место учителя математики. В недолгий «белый» период в истории Тагила Словцов, как и многие его товарищи по партии, заверил колчаковскую администрацию в лояльности, за что после восстановления в городе советской власти серьёзно пострадал. В 1920 году он был арестован и направлен в концентрационный лагерь для белогвардейских офицеров и бывших чиновников. Правда, вскоре попал под амнистию и был досрочно освобождён. В Нижнем Тагиле остро не хватало учителей, и Александру Словцову удалось устроиться на работу без проблем. В начале 1920-х годов он через своего брата Бориса знакомится с тагильскими краеведами-любителями Ботышевым, Францевым, Ляпустиным и вскоре начинает глубоко интересоваться историей Нижнего Тагила, попутно увлекая знакомых и своих учеников.

Название общества всё-таки изменили. На утверждение в Нижнетагильский горисполком был подан устав ТОИМК — Тагильского общества изучения местного края. Устав новой организации мало чем отличался от устава УОЛЕ, но власти совсем не обратили на это внимания, а поспешили отчитаться наверх о проделанной работе «по вовлечению населения в изучение истории родного края». В марте 1924 года Тагильское общество изучения местного края было утверждено на заседании Нижнетагильского исполкома.

Учредителями и первыми членами ТОИМК стали врачи Василий Алексеевич Ляпустин, Сергей Александрович Ботышев, геолог и технический руководитель работ, техник объединения «Уралруда» Филипп Кириллович Францев, а также председатель Окружного исполкома Арефий Иванович Кабаков.

Сергей Александрович Ботышев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://images.myshared.ru/5/519137/slide_9.jpg) Филипп Кириллович Францев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://magmetall.ru/upload/contribution/063/06333a9cbdbacfe3c83889479492f73e.webp) Арефий Иванович Кабаков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/images/681.jpg)

В состав учредителей вошли сотрудник ОГПУ Максим Коробицын, совслужащие Борис Ланге, Александр Просолупов и Гавриил Максимов. Первостепенными направлениями деятельности общества были определены научно-исследовательская работа по изучению Тагильского округа, культурно-просветительная работа с населением, сбор и первичная классификация краеведческих материалов, изучение и охрана памятников природы и старины. Практически сразу же начались мероприятия по организации краеведческого музея. Вот тут проявились незаурядные организационные способности Александра Словцова. В кратчайшие сроки было собрано более 200 экспонатов, в том числе большая часть предметов старого демидовского «музеума», и первая экспозиция Нижнетагильского городского краеведческого музея ТОИМК приняла первых посетителей уже 30 марта 1924 года. Всего за девять месяцев работы её посетили более 3000 человек. Александр Николаевич Словцов стал первым директором музея.



Экскурсия по Нижнетагильскому городскому краеведческому музею (фото неизв. автора, 1927 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/nggallery_import/Nizhnetagilskij-kraevedcheskij-muzej-jekskursija-po-otdelu-hudozhestvennyh-proizvedenij.-kopija.jpg)



Параллельно с музейной работой ТОИМК развернуло широкую организационную деятельность. За период с 1925 по 1927 год были созданы филиалы общества в крупных деревнях и сёлах округа, его ряды пополняли новые члены. К середине 1925 года в обществе состояли более 170 человек, его филиалы появились в Нижней Туре, Ивделе, Кушве, Висимо-Шайтанке, Нижней Салде и Кыне. В 1927 году был принят новый Устав общества, который сразу утвердил Окружной исполком. В структуре ТОИМК были созданы секции, отражающие основные направления работы организации:

— геологическая, палеонтологическая и минералогическая;

— археологическая;

— общественно-историческая;

— художественная;

— биологическая;

— этнографическая;

— кустарно-промышленная;

— сельского хозяйства;

— индустриально-промышленная.

Результаты работы секций ТОИМК публиковались в листовках, печатных сборниках «Материалы по изучению Тагильского округа», «Бюллетень Уральского областного бюро краеведения» и журнале «Уральское краеведение». В Нижнем Тагиле были выпущены информационные листовки о горе Высокой и Лебяжинском руднике. В сборниках «Материалов по изучению Тагильского округа» публиковались результаты самых значимых исследований, таких как «Горбуновский торфяник» Дмитрия Эдинга или «Геологический очерк окрестностей Тагила» профессора Анатолия Болдырева.

Первое время ТОИМК не имело своего помещения. Общие собрания проводились то в бывшем Злоказовском доме на улице Шамина, то в доме Жонес-Спонвилля. Летом, когда позволяла погода, активисты общества собирались во дворе комплекса зданий бывшего Главного правления заводов, на Лисьей горе и даже в закрытой Входо-Иерусалимской церкви. В 1927 году ТОИМК выделили помещения в доме Любимова: небольшую комнату для собраний на первом этаже и флигель под склад. К этому времени актив организации уже изменился. Отошли от активной общественной работы Ляпустин и Ботышев, ушли на повышение и переехали в другие города Францев, Кабаков и Коробицын. По сути, активом ТОИМК стали сотрудники краеведческого музея.



Актив ТОИМК в 1927 году. Слева направо: В. А. Чудовский, Т. К. Боташева, М. А. Зылева, О. А. Кротова и А. Н. Словцов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/d48/d48aae774c9ae9b45ec252b3ad1085da.jpg)



К началу 1930-х годов Тагильское общество изучения местного края насчитывало 839 членов. В этот же период деятельностью ТОИМК заинтересовались в ОГПУ. Недовольство властей вызывала принципиальная позиция некоторых известных членов общества по вопросам сохранения памятников истории и архитектуры Нижнего Тагила и других городов. В 1927 году по ложному обвинению был снят с работы директор филиала ТОИМК и Ивдельского краеведческого музея Трапезников. В 1930 году обвинён в хищениях и снят с работы директор Верхотурского музея. А в 1933-м началась кампания по дискредитации директора Нижнетагильского музея Александра Словцова. В итоге в 1934 году было сфабриковано «дело Словцова», по которому были арестованы не только сам Александр Николаевич и некоторые его родственники, но и другие активные члены общества. Первого директора Нижнетагильского краеведческого музея приговорили к восьми годам лишения свободы. Другие арестованные по этому делу получили сроки от трёх до пяти лет. А в 1937 году специальным указом Совнаркома Тагильское общество изучения местного края было ликвидировано и всю работу по исследованию местного края передали историко-краеведческому музею.

Продолжение следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16