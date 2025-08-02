История таинственного исчезновения из нижнетагильского музея рукописей друга Пушкина о неизданных произведениях поэта. Расследование АН «Между строк»

Нижний Тагил связан с именем Александра Сергеевича Пушкина в истории знаменитой тагильской находки — переписки семьи Карамзиных, найдённой в городе в конце 1930-х годов и содержащей ценные, прежде неизвестные сведения о жизни поэта. Об этом написано и рассказано достаточно много, а тагильская находка сегодня является одним из брендов города, даже несмотря на то, что оригиналы писем хранятся в Москве.

Но, как выясняется, есть ещё один весьма интересный и совсем неизвестный сюжет, где Пушкин и Нижний Тагил снова пересекаются и который вполне мог бы конкурировать по степени значимости с письмами Карамзиных.

Готовя к публикации в нашей традиционной рубрике «Город лабиринт» очередной материал мы обратили внимание на одну из иллюстраций — фотографию старой газетной статьи, где рассказывалась очень любопытная история о документах из собрания краеведческого музея, имеющих отношение к Пушкину. Мы решили узнать поподробнее о судьбе этих документов и выяснили, что сюжет, странным образом забытый и не получивший широкой огласки 55-лет назад, вовсе не утратил своей актуальности. Правда, в этом сюжете пока нет финала, но зато есть почти детективная интрига.

В 1970 году в газете «Уральский рабочий» вышла статья известного краеведа Юрия Михайловича Курочкина «А был он знакомым Пушкина…», где он рассказывал, что в 1969 году заведующая Нижнетагильской краеведческой библиотекой Елизавета Васильевна Боташева показывала ему пять больших рукописных тетрадей, содержащих описи архива друга А. С. Пушкина по Кишинёву и Одессе — Ивана Петровича Липранди. Речь в этих тетрадях идёт в том числе о неизданных произведениях Александра Сергеевича, в частности, повестях «Дука, молдавское предание XVII века» и «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года». Воспоминания Липранди считаются у пушкинистов «мемуарами № 1» для изучения жизни поэта в период южной ссылки.

«Не вижу в собрании сочинений Пушкина даже и намёка о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам гетеристов: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки. У меня остались помянутые копии, одна под названием “Дука, молдавское предание XVII в.”, вторая — “Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года”», — сообщал Липранди в своих воспоминаниях, написанных и опубликованных в 1866 году в «Русском архиве».

Курочкин поинтересовался у Елизаветы Васильевны, откуда взялись эти несколько тетрадей описей архива Липранди, и та ответила, что они нашлись в куче неразобранных ещё с довоенных времён документов, и сейчас ведётся поиск других частей описи и самого архива. Более подробных сведений о том, как попали в Нижний Тагил эти тетради, не было. Одна из тетрадей представляла собой нечто вроде каталога рукописей, хранившихся у Липранди и в ней то и были упомянуты неизданные произведения Пушкина. Немало удивившись такой находке Курочкин решил, что эти документы требуют внимательного изучения и решил вплотную заняться ими в следующий свой приезд. Но когда в 1970 году Юрий Михайлович снова приехал в Нижний Тагил, оказалось, что в краеведческом музее сменилось руководство, а описей архива Липранди, с которыми он познакомился в прошлый свой приезд, нет!

«Не сидел я за круглым столом (библиотеки. — Прим. ред.). Не побеседовал с краеведами (их там не было). Не держал в руках тетрадей Липранди — они пропали!!!», — возмущался краевед в статье в «Уральском рабочем» в номере за 18 октября 1970 года.

Собственно, эту статью он и написал для того, чтобы привлечь внимание властей и общественности к факту пропажи тетрадей Липранди. В этой же публикации он говорит о значении этих материалов для науки.

«Каталог открыл много интересных и важных данных для биографии самого И. П. Липранди, о котором имеется уже солидная по количеству литература, но в биографии которого до сих пор много туманного и загадочного. Выяснение этих туманностей и загадок позволило бы по-новому взглянуть и на некоторые события в жизни Пушкина. Значение тетрадей Липранди для историков и литературоведов несомненно. Тем более, что о них до сих пор никто ничего не знал», — пишет Курочкин в той же статье.

Но никаких серьёзных последствий публикация тогда, к сожалению, не вызвала. Не было инициировано никаких проверок, никто не стал искать пропавшие рукописи. Хотя, по словам того же Курочкина, кое какие последствия всё же были. Позднее, в книге «Уральские находки», которая вышла в 1982 году в Средне-Уральском книжном издательстве, он ещё раз возвращается к этой истории и приводит новые, довольно интересные подробности.

«Таинственность и загадочность, окружавшие имя Липранди как при его жизни, так и после его смерти, каким-то роковым образом откликнулись в истории с тагильскими тетрадями. <…> В библиотеке музея был уже новый работник, бумаги Липранди не имели отдельного инвентарного номера, и при передаче не фигурировали, так что трудно было даже установить, когда и при каких обстоятельствах они исчезли. И вдруг тетради снова всплыли на свет божий. И тоже необычным образом — одна была подкинута в почтовый ящик работника музея, другая обнаружилась в том же музее на шкафу, третья подброшена в отделение милиции, остальные ещё куда-то», — пишет Курочкин.

Необходимо отметить, что он не приводит никаких доказательств исчезновению тетрадей, а просто констатирует факт. Собственно, как он и не объясняет, откуда он узнал, что тетради вернулись в музей. Конечно, у нас нет оснований не верить на слово уважаемому краеведу. И, тем не менее, чтобы утверждать определённо, есть ли в коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» тетради И. П. Липранди, где речь о Пушкине и его неизданных произведениях, или тетрадей нет, мы обратились туда с официальным запросом.

«В научном архиве музея-заповедника хранятся две рукописные тетради Ивана Петровича Липранди, российского военного и государственного деятеля, военного историка. Первая тетрадь содержит авторский вариант рукописного перечня работ на разных языках “до турков XIX в.”, посвящённых военным описаниям местностей, битв, политических и статистических взглядов. <...> Вторая тетрадь содержит авторский вариант рукописного очерка этнографического, политического, нравственного и военного состояния христианских областей Турецкой империи («З. Босния») 1854 г. Рукописи И. П. Липранди, связанные с А. С. Пушкиным, в собрании музея не представлены», — сказано в официальном ответе музея-заповедника.

Итак, тетрадей Липранди, где речь идёт о Пушкине и его неизданных произведениях, которые были, потом исчезли, потом, странным образом вроде бы объявились, сегодня в собрании музея нет. Время неумолимо и свидетелей тех событий — Юрия Михайловича Курочкина и Елизаветы Васильевны Боташевой, которые могли бы, наверное, что-то добавить к этой истории, давно уже нет в живых. Поэтому основными источниками по данной теме являются только тексты Курочкина и официальный ответ музея нашей редакции.

«Оснований не доверять словам Юрия Михайловича Курочкина я не вижу. Это очень авторитетный и известный в своей сфере человек, которого классик российской литературы Владислав Крапивин называл знаменитым краеведом и эрудитом. Он был членом редколлегии журнала “Уральский следопыт” и заведующим отделом краеведения в этом журнале. И конечно, он не стал бы выдумывать историю про тетради Липранди. Понятно, что вся эта история его сильно взволновала и возмутила, поэтому он и написал в “Уральском рабочем” эту статью», — рассказал АН «Между строк» известный тагильский краевед Дмитрий Кужильный.

Понятно, что тех сведений, которыми мы сегодня располагаем о тетрадях И. П. Липранди, недостаточно, чтобы узнать, что же с ними на самом произошло. Но на основании полученной информации вполне можно поставить серьёзный вопрос о том, а где же всё-таки эти документы сейчас находятся. Ведь они не могли просто исчезнуть. Значение их для культуры трудно переоценить и новая тагильская находка (если бы удалось найти пропавшие тетради) несомненно, могла бы стать сенсацией мирового масштаба и в очередной раз прославить наш город.