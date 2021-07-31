Город и его люди. Михаил Крамской

«Не бросайте искусство, иначе страна потеряет выдающегося скульптора», — сказали однажды герою нового выпуска нашей рубрики «Город-ЛабириНТ». Он не бросил и стал выдающимся. Ярчайший скульптор, монументалист, один из основателей музея изобразительных искусств в Нижнем Тагиле и художественно-графического факультета пединститута, педагог, член Союза художников СССР, почётный гражданин города Нижний Тагил Михаил Павлович Крамской.

О его невероятной работоспособности, уникальной памяти и педагогическом таланте готов рассказать нам Дмитрий Кужильный. И после прочтения этого текста, если вы окажетесь в московском метро на станции «Площадь Революции», совершенно точно будете искать две особые скульптуры.



Михаил Павлович Крамской (фото неизв. авт.)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/2/29/Михаил_Павлович_Крамской.jpg)



Михаил Павлович Крамской родился 7 ноября 1917 года в деревне Будаговищи Белевского уезда Тульской губернии, где и прошло детство будущего скульптора. Затем семья в поисках работы и лучшей жизни перебралась в Петроград. В городе на Неве юноша окончательно определился с выбором дальнейшего жизненного пути. В 1932 году Михаил отправился учиться в Ленинградский дом художественного воспитания известного в те годы скульптора Леопольда Августовича Дитриха. Через три года Михаил Крамской поступил на подготовительные курсы при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, по окончании которых в 1937 году был зачислен на отделение скульптуры, где преподавал известный в то время скульптор и педагог Матвей Генрихович Манизер.



Михаил Крамской (слева) в мастерской М. Г. Манизера (фото 1937 г. из архива скульптора)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/styles/news_gallery_big/public/news-galleries-images/2.jpg?itok=XzSnr97A)



Учителя и старшие товарищи сразу заметили талант Крамского и всячески способствовали его развитию. С 1938 года Михаил становится постоянным участником ежегодных ленинградских академических выставок ИЖСА. Сам профессор Манизер не раз говорил Михаилу: «Не бросайте искусство, иначе страна потеряет выдающегося скульптора».

Когда Матвей Генрихович получил государственный заказ на создание скульптур для московского метрополитена, он пригласил Крамского попозировать для фигуры Алексея Стаханова.

Сам М. Г. Манизер вспоминал:

«Заполучить самого Алексея Григорьевича Стаханова хотя бы на час тогда было абсолютно нереально: настолько он был занят. Помню, мне принесли ворох газет и с десяток фотографий Стаханова. Разглядывая снимки, я вдруг поймал себя на мысли, что он очень похож на одного моего ученика — Мишу Крамского. Похож и телосложением, и даже лицом. Решение пришло само собой, и я отправил за Михаилом...»

Те, кто бывал на станции московского метро «Площадь Революции», наверняка помнят фигуру шахтёра-стахановца, которая, по сути, является портретом Михаила Павловича Крамского. Но мало кто знает, что там же есть ещё одна фигура — инженера с шестеренкой, — которую Манизер также изваял со своего ученика.

Фигура шахтёра на станции «Площадь Революции» (фото Е. Перовой, 2012 г.) (http://n-metro.ru/wp-content/uploads/2020/03/MANrev.jpg) Фигура шахтёра на станции «Площадь Революции» (фото Е. Перовой, 2012 г.) (https://img-fotki.yandex.ru/get/4210/jacals.12/0_2918f_e036bb2d_XL) Фигура инженера на станции «Площадь Революции» (фото Е. Перовой, 2012 г.) (https://img-fotki.yandex.ru/get/4311/jacals.12/0_2918e_c0e6c646_XL)

Учёбу в институте прервала война. Началась блокада Ленинграда. Брат Михаила, Виктор, ушёл на фронт; сёстры, Анна и Катя, были эвакуированы с заводом на Урал в Нижний Тагил; вскоре от истощения умер отец. Михаил вместе с другими студентами дежурил на крышах, сбрасывал зажигательные бомбы, тушил пожары. В конце декабря 1941-го, под самый Новый год, во время артобстрела Михаил получил тяжелейшую контузию, от последствий которой страдал всю жизнь. В феврале 1942 года его вместе с матерью и младшим братом Николаем вывезли из осаждённого Ленинграда по Дороге жизни и отправили на Урал к единственным оставшимся родственникам.

Едва эшелон с эвакуированными прибыл в Нижний Тагил, Михаила отправили в госпиталь. Мама, Мария Андреевна, не отходила от врачей. «Не переживайте вы так, мамаша, — говорили они. — Организм молодой, крепкий. Будет жить ваш сын». Врачи не обманули: Михаил выжил, но от последствий контузии, усугублённых истощением, так до конца и не оправился: всю оставшуюся жизнь ходил, опираясь на трость, а в старости — на две.

Тогда, в 1942-м, Михаил провёл в госпитале полгода. Воссоединившейся семье исполком выделил маленькую комнату в доме на 3-й Свердловской улице. Михаила устроили на работу художником-надомником в артель инвалидов. Он рисовал вывески для магазинов, таблички, выполнял другую простую работу. А в свободное время непременно занимался скульптурой, восстанавливая навыки и технику работы с материалами.

В один из осенних дней 1943-го в комнату к Михаилу Крамскому вошёл незнакомый мужчина и представился: «Непомнящий Иван Афанасьевич, председатель тагильского горисполкома. Решил вот посмотреть на ленинградского художника. Ну и передать привет от Матвея Генриховича».

Как оказалось, профессор Манизер все военные годы следил за судьбами своих учеников и, как только мог, помогал каждому, кто остался жив.



Профессор М. Г. Манизер с учениками (1938 г.)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/styles/news_gallery_big/public/news-galleries-images/3.jpg?itok=X8Ki1EZs)



Разговор с председателем горисполкома затянулся надолго. Оказалось, в Тагиле собралось много художников, скульпторов и других людей искусства, попавших сюда в эвакуацию или высланных в начале войны в связи с немецким происхождением. «Неплохо бы организоваться и устроить в городе выставку, — говорил Непомнящий. — Читать рабочим лекции об искусстве, учить детей. Ведь квалифицированных учителей рисования практически не осталось».

Иван Афанасьевич предложил Михаилу преподавать в школе, а также выступать перед рабочими заводов с лекциями об изобразительном искусстве. Крамской, ни минуты не раздумывая, согласился. Вскоре Михаил познакомился с другими художниками, которые волею судеб оказались в нашем городе, и уже в конце 1943 года в Нижнем Тагиле состоялась первая самостоятельная выставка тагильских художников. Проходила она в залах бывшего ДПП (Дома политического просвещения), который в те времена находился в доме № 4 на улице Уральской. На этой выставке в долгих беседах с первым секретарём горкома партии Евгением Фёдоровичем Колышевым и председателем горисполкома Иваном Афанасьевичем Непомнящим Крамской и выдвинул идеи о создании в городе Галереи изобразительных искусств, об образовании Нижнетагильского отделения Союза художников и создании художественного училища. Инициативы молодого скульптора поддержали профессора Кира Фёдоровна Асаевич и Татьяна Владимировна Каменская — искусствоведы Государственного Эрмитажа, находившиеся с частью эрмитажных коллекций в эвакуации.

Предложения Михаила Павловича поддержали в областных структурах власти. Ему доверили не только заниматься подготовкой к выставкам, но и привлекли к созданию картинной галереи и художественно-промышленного училища. После открытия галереи Крамской был её первым экскурсоводом и лектором, а в 1945-м, когда в Нижнем Тагиле открылось УХПУ (Уральское художественно-промышленное училище), стал преподавать в нём.

В 1946 году Михаил Павлович возвращается в Ленинград, чтобы закончить обучение в вузе, а через год приезжает назад в Нижний Тагил и продолжает работать в своей мастерской на Вшивой горке. Тогда же в городе появляется первая работа 30-летнего скульптора Крамского — памятник на могиле писателя А. П. Бондина в городском парке культуры и отдыха.



Памятник А. П. Бондину (скульптор М. П. Крамской) в городском парке культуры и отдыха (фото неизв. авт.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-park-im-a-p-bondina/46-Могила-Бондина-в-парке..jpg)



В 1959 году по инициативе Крамского в Нижнетагильском педагогическом институте был создан художественно-графический факультет, где Михаил Павлович преподавал вплоть до 1996 года.

В архивах худграфа сохранилось много документов, касающихся педагогической и творческой деятельности М. П. Крамского.

Учётная карточка члена Союза советских художников М. П. Крамского (https://mstrok.ru/sites/default/files/styles/news_gallery_big/public/news-galleries-images/40.jpg?itok=1hn86kJY) Учётная карточка члена Союза советских художников М. П. Крамского (https://mstrok.ru/sites/default/files/styles/news_gallery_big/public/news-galleries-images/41.jpg?itok=sBKw5FsH)

Вскоре после войны работы Крамского «выходят» на улицы городов и сёл Свердловской области. Так, в 1948 году недалеко от санатория «Руш», где во время войны располагался госпиталь № 1714, был открыт памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Автором центральной скульптуры, изображающей советского солдата, был Михаил Крамской. В 1975 году, к 30-летию Победы, мемориал был перестроен, а скульптура солдата была демонтирована и долгое время считалась утраченной. Мало кто знал, что скульптура по инициативе Василия Георгиевича Рассадникова* была перевезена в Шиловку и стала центральной частью сельского мемориала.

В 1965-м в Алапаевске появляется памятник Игнатию Сафонову — изобретателю гидравлической турбины. В том же году был установлен памятник Ленину возле гормолзавода, а на Вые был открыт мемориал горнякам, павшим на полях войны (Михаил Павлович стал автором барельефа).



Мемориал горнякам ВРУ (фото из архива НТГИА)

(https://ntgia.ru/media/2020/12/16/K1-3FP-25.JPG)



В течение 1950–1960-х годов Крамской много работает над созданием портретов современников — героев войны и труда. Тагильчанам известны такие его работы, как бюсты директора завода № 183 Максарёва и Героя Советского Союза Епимахова, уральского писателя Павла Петровича Бажова и первой в мире женщины-горновой Фаины Шаруновой, бюсты и барельефы руководителей СССР и теоретиков коммунизма.



М. Крамской и Ф. Шарунова у портрета первой женщины-горновой (фото из архива НТМИИ)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/styles/news_gallery_big/public/news-galleries-images/15.jpg?itok=OuATN1Qh)



В 1973 году на площади перед заводоуправлением Высокогорского механического завода был открыт памятник рабочим Высокогорского механического завода, павшим в боях за Родину в 1941–1945 гг., а в 1975-м на Старателе — памятник жителям поселка Старатель, павшим в боях за Родину, автором которых также являлся Михаил Павлович.

Памятник у проходной ВМЗ (https://memory-map.1sept.ru/memorials/00/06/01/3/14912.jpeg) Памятник в пос. Старатель (https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2016/03/TI_149_011.jpg)

Те, кто знал Михаила Павловича, всегда восхищались его работоспособностью и жаждой творить.

Его работы можно встретить не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах. В Первоуральске это декоративная скульптура «Музыка»; в Невьянске — скульптура «Песня»; в пермском городе Губахе — два барельефа; памятник герою революции Г. А. Усиевич в городе Красноармейске; памятники павшим в годы войны в Верхней Туре и Висимо-Уткинске. В Нижнем Тагиле все знают его «Молодого горняка» в сквере горного техникума и горельефы на здании ДК НТМК.

С особой теплотой и глубоким уважением вспоминают Михаила Павловича Крамского все, кто учился у него. Он был прекрасным педагогом, безошибочно определял в каждом студенте его творческий потенциал и всегда радовался успехам своих учеников.

Ученик Крамского художник Николай Грачиков вспоминал:

«Среди преподавателей худграфа он отличался уникальной памятью и энциклопедическими знаниями. Ему можно было задать вопрос и получить исчерпывающий ответ на любую тему, любого исторического периода. После я узнал, что у Крамского была шикарная библиотека. Большую часть книжного собрания составляли книги по истории искусств и великолепные альбомы о творчестве великих художников. Особое место в книжном собрании уделялось скульптуре. Лучшие книги и альбомы Михаила Павловича сейчас находятся в библиотеках города, в библиотеке музея изобразительных искусств».



Михаил Павлович со студентами (фото неизв. авт.)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/mstrok-images/2017/11/7/10.jpg)



В 1978 году за большие заслуги в развитии прикладного искусства, эстетическое воспитание трудящихся города, подготовку молодых специалистов Михаилу Павловичу Крамскому было присвоено звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Ранее он был награждён медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны» и Почётным дипломом I степени Министерства культуры СССР.



М. П. Крамской в мастерской (фото архива НТМИИ)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/styles/news_gallery_big/public/news-galleries-images/7.jpg?itok=mCx2uwxe)



В годы перестройки и после неё Михаил Павлович отошёл от творчества и сосредоточился на преподавательской деятельности, учил молодых, пока позволяло здоровье. Всё свободное время он проводил на Капасихе, на даче, которую построил своими руками. Все, кто знал Крамского, отмечали его любовь ко всякой живности: в его доме жили кошки и собаки, золотые рыбки и даже белка.



М. П. Крамской с семьёй на даче (фото из семейного архива)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/mstrok-images/2017/11/7/9_0.jpg)



Выдающегося скульптора и педагога не стало 16 марта 1999 года.

(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

В публикации использованы фотографии из архива Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также из семейного архива М. П. Крамского, предоставленные внучкой скульптора Анной Вейде.

* В. Г. Рассадников — почётный гражданин Горноуральского городского округа (прим. авт.).