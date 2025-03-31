На трассе под Пышмой сбили 14-летнего спортсмена-велосипедиста из Нижнего Тагила

Накануне, 30 марта, на трассе в районе посёлка Пышма произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний велосипедист. Как сообщили в Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на подростка, когда тот разворачивался на дороге.

Выяснилось, что велосипедист, ехавший в составе организованной колонны под руководством тренера и в сопровождении специального автомобиля, приехал на тренировки из Нижнего Тагила. Несмотря на наличие защитной экипировки, подросток получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Организаторам спортивного мероприятия будет вынесено представление об устранении причин и условий,способствующих нарушениям правил дорожного движения подростками. Исполнение данного представления является обязательным.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и особой внимательности, особенно при проведении мероприятий с участием детей.