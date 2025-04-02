Движение «Ветераны России» предложило запретить показ турецких сериалов на территории РФ, поскольку они формируют у женщин нереалистичные ожидания от мужчин. Активисты считают, что это приводит к снижению у россиянок интереса к соотечественникам. Однако результаты опроса сервиса SuperJob и РИАН показывают, что общественники переоценивают влияние турецких сериалов на предпочтения россиянок.

По данным исследования, отечественные сериалы в 2,5 раза популярнее турецких среди представительниц прекрасного пола РФ. В целом, 4 из 10 россиян любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 9% опрошенных, а южнокорейские — 7%. 3% смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские. Среди прочих предпочтений респонденты называли китайские, испанские, канадские и скандинавские сериалы. Каждый пятый опрошенный (21%) не смотрит сериалы вовсе.

Мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф (37% против 28% соответственно). Женщины же чаще смотрят турецкие фильмы (16% против 2% среди мужчин) и южнокорейские (9% против 4%).

Чем старше респонденты, тем чаще они отдают предпочтение российским сериалам: среди молодёжи до 35 лет их смотрят 35%, а среди граждан старше 45 лет — уже 49%. С кинопродукцией других стран все наоборот: молодёжь выбирает её чаще, чем люди старшего возраста.