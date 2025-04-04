Земля в иллюминаторе. На тагильчанина составили административный протокол за отказ сесть на своё место в самолёте

В минувшую среду, 2 апреля, в аэропорту Кольцово транспортные полицейские задержали 64-летнего жителя Нижнего Тагила, ранее не имевшего проблем с законом. Как рассказали в УТ МВД России по УрФО, во время полёта мужчина пересел со своего места, указанного в посадочном талоне, на место у иллюминатора, аргументируя это удобством, и отказывался выполнять требования бортпроводников занять место, указанное в проездном документе.

Транспортные полицейские доставили правонарушителя в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Кольцово. В отношении тагильчанина составили административный протокол по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна). За данное правонарушение кодексом предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Протокол направлен в Управление гражданского авиационного надзора для рассмотрения и вынесения решения.

«Во время посадки и полета авиапассажиры должны оставаться на местах, указанных в посадочных талонах. Это требование, в том числе, продиктовано условиями безопасности. Рассадка производится таким образом, чтобы пассажиры и их ручная кладь были равномерно распределены по салону», — напоминает транспортная полиция.