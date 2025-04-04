В Нижнем Тагиле силовики ловили мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт 

Сотрудники 482 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, совместно с представителями военного комиссариата Свердловской области, города Нижний Тагил и Пригородного района, а также с сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» и ОМОН «Рассвет» города Нижний Тагил, провели ряд мероприятий, направленных на выявление и постановку на воинский учёт лиц, которые недавно получили гражданство РФ и уклоняются от призыва на военную службу.

В ходе этих мероприятий было обнаружено шесть иностранных граждан, которые до сих пор не оформили гражданство РФ и не планируют делать это в ближайшее время. С этими лицами была проведена профилактическая беседа о необходимости постановки на воинский учёт после получения гражданства РФ.

В результате проверки было установлено, что 42 человека не встали на воинский учёт в военном комиссариате. Четверо из них получили повестки с требованием явиться в военный комиссариат города Нижний Тагил и Пригородного района Свердловской области для постановки на воинский учёт.