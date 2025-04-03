Свердловских предпринимателей научат использовать нейросети в бизнесе

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проведёт бесплатные консультации по теме использования искусственного интеллекта в бизнесе. Услуга будет предоставляться в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде.

«Использование современных технологий — в том числе искусственного интеллекта — вопрос конкурентоспособности бизнеса во многих сферах. С помощью мер господдержки в Свердловской области мы помогаем предпринимателям быстрее ориентироваться в постоянно обновляющихся инструментах, которые в конечном итоге помогают улучшать благосостояние жителей нашего региона», — отметил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.

Специалисты помогут разобраться, как внедрение ИИ может автоматизировать рутинные процессы и решать различные задачи — от анализа данных до создания контента. Консультанты помогут подобрать конкретные инструменты, которые можно будет сразу начать использовать в работе.

Ещё одна новая услуга — консультации по управленческому аудиту, которые помогут оценить текущее состояние бизнеса и выявить резервы для роста. Специалисты проанализируют ключевые процессы, структуру управления и эффективность решений, и выдадут предпринимателям набор рекомендаций по оптимизации деятельности.

«На первом этапе обучение возможностям нейросетей у нас прошли 40 сотрудников. Сегодня каждый из них владеет знаниями о классификации нейросетей и самых полезных сервисах для бизнеса, отвечающих конкретным запросам. В планах на 2025 год — оказать не менее 1,5 тысяч специальных услуг. Их конечная цель — помочь предпринимателям в оптимизации бизнес-процессов, повышении эффективности бизнеса. Также фонд продолжает консультировать физических лиц, самозанятых и бизнес по широкому кругу вопросов. В 2025 году планируем провести порядка 8 тысяч консультаций», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.