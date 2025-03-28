Тагильский weekend топ-7: перформанс «Фото и музыка», Культурная суббота, живой саксофон, история тагильского освещения, сторителлинг на театральном воркшопе и детские праздники

О том, чем заняться с 28 по 30 марта

Орнитолог перепутал залы и провёл лекцию о грифах гитаристам. Ну а мы подготовили для вас подборку мероприятий на выходные, каждое из которых даст уникальную возможность узнать что-то новое, получить яркие впечатления и просто хорошо провести время. Не упустите свой шанс сделать эти выходные особенными!

Перформанс «Фото и музыка» (18+)

29 марта

в креативном кластере SAMORO.doc

Демидовский завод, ретро-трамвай, маяк. Теперь абсолютно новая локация и продолжение серии ярких вечеринок от DJ IMHO. У вас есть возможность стать частью перформанса, во время которого два мира искусства сольются вместе на площадке креативного кластера SAMORO.doc. Вас ждут: трёхчасовой музыкальный сет от DJ IMHO (танцы house), 3 фотозоны с профессиональным фотографом, видеограф и отчётное видео с ивента, лофтовый интерьер кластера, интересные гости и вкусный кофе. Чтобы стать частью этой вечеринки, нужно поторопиться, потому что количество мест ограничено. Билеты здесь: https://dj-imho.timepad.ru/event/3286691/

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Культурная суббота в Центральной библиотеке (0+)

29 марта с 12:00

в Центральной библиотеке

Библиотека приглашает на Культурную субботу, посвящённую творчеству детских писателей. Приходите всей семьёй, чтобы провести этот день в атмосфере творчества, сказок и увлекательных открытий.

Живая музыка в DEPO (0+)

29 марта в 18:00

в ТРЦ DEPO, на фудкорте

Что может быть приятнее, чем провести весенний вечер под живую музыку? В эту субботу для вас играет саксофонист Данил Ветошкин.

Осветительная прогулка «Улица. Фонарь. Аптека» (12+)

29 марта, мероприятие стартует каждые 40 минут

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее

В этот вечер вы узнаете, какие осветительные приборы в начале ХХ века создавали в домах тагильчан условия для отдыха и общения. Вы увидите, какие фонари освещали Нижний Тагил в те времена. А чтобы понять, для каких нужд местные электростанции вырабатывали ток, вам предстоит посетить здание бывшего Горсовета, где вы сможете посмотреть черно-белое немое кино под аккомпанемент тапёра. Предварительная запись: +7 (909) 017-16-63.

Городской театральный воркшоп (12+)

28 и 29 марта

в креативном кластере SAMORO.doc

Участникам предложат написать свою пьесу в стиле сторителлинга, а также поучаствовать в актёрских тренингах. Организатор воркшопа, педагог по актёрскому мастерству Екатерина Чеснокова, уверена: событие будет интересно участникам от 14 лет и всем, кто любит театр, интересуется театром, хочет связать свою жизнь с театром. Ну и конечно, работа с текстами будет полезна школьникам и студентам, которые хотели бы сделать свои литературные сочинения безупречными. Отмечаем Международный день театра в креативном кластере SAMORO.doc увлекательно, творчески и продуктивно!

Детские праздники (0+)

29 и 30 марта

в ТРЦ DEPO

DEPO приглашает на праздники для малышей в ближайшие выходные! Вас ждут мимимишки и шоу мыльных пузырей, Мороженка, Пироженка и радужное шоу, а также мультимедиа «Монстрики» на большом экране! Участие бесплатное!

Открытие фотовыставки «Там, где море и океан...» (0+)

30 марта в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Фотовыставка Ксении Богдановой перенесёт вас на Сахалин и Курильские острова — земли, где природа властвует над цивилизацией, а каждый кадр рассказывает историю о мощи, красоте и величии дикой природы. Почувствуйте себя настоящими первопроходцами, загляните в самые отдалённые уголки планеты и откройте её необузданную магию.