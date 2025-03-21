Тагильский weekend топ-6: культовое кино 1960-х — 1980-х годов, умные стратегии в настольных битвах, фотовыставка о хрупкости жизни и путешествие в мир книги

О том, чем заняться с 21 по 23 марта

Весна пришла, а значит, пора менять зимнюю депрессию на весеннюю аллергию. Весна — пора пробуждения природы и обновления жизни. Это время, когда хочется открывать для себя что-то новое и интересное. О мероприятиях, которые помогут вам насладиться весенним настроением в ближайший уик-энд, мы рассказываем в нашей традиционной пятничной подборке.

Встреча киноклуба «Искра» и обсуждение культового фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

21 марта в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Ведущая киноклуба «Искра» Елена Иотова — художница и преподаватель изобразительного искусства — предлагает посмотреть и обсудить фильм «Самая обаятельная и привлекательная» (18+) 1985 года. Это культовая советская комедия, которая уже несколько десятилетий радует зрителей своим юмором, мудростью и искренностью. История о талантливой, но одинокой Надежде (Ирина Муравьева), которая работает инженером в конструкторском бюро. Её жизнь меняется, когда подруги решают помочь ей найти любовь. Вход по регистрации.

Сет настольных игр (16+)

22 марта в 16:00

в библиотеке № 6 (улица Басова, 8)

Забудьте о повседневной рутине и окунитесь в захватывающие стратегии, хитроумные головоломки и безграничные возможности для общения и веселья. Вход бесплатный. Необходима регистрация.

Всероссийская Неделя детской книги (6+)

с 22 по 29 марта

в библиотеках города

Центральная библиотека приглашает отправиться в «Путешествие в заколдованный мир», где оживают самые волшебные сказки и истории. С помощью книг дети смогут перенестись в миры Гарри Поттера, Алисы в Стране чудес, Питера Пэна и многих других любимых персонажей.

Игры с аниматором (6+)

22 и 23 марта

В ТРЦ DEPO

Организаторы приглашают на бесплатные праздники для детей. Юных гостей ждёт встреча с любимыми героями, а также школа диджеинга с DJ Anton Mayday и квиз. Кроме того, ТРЦ DEPO запускает весенние каникулы. Каждый день на территории торгово-развлекательного центра будут проходить весёлые и познавательные мастер-классы для детей и подростков. С подробностями можно ознакомиться в соцсетях центра.

Кинолекторий «Кинокультура» (12+)

23 марта в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В это воскресенье креативный кластер SAMORO.doc приглашает на просмотр картины 1962 года «Маньчжурский кандидат» (12+). В главных ролях Фрэнк Синатра, Лоуренс Харви и Джанет Ли. «Маньчжурский кандидат» — первый фильм параноидальной трилогии 1960-х годов Джона Франкенхаймера, которого называют родоначальником жанра параноидального триллера. Фильм входит в список 100 лучших американских триллеров по версии Американского института кино и в список 100 лучших фильмов всех времён по версии журнала Time. Перед показом киновед Кирилл Ваганцев расскажет историю создания фильма и о других лентах этой культовой трилогии.

Открытие фотовыставки «Отчаяние» (16+)

23 марта

в креативном кластере SAMORO.doc, третий этаж

Для выставки «Отчаяние» 20-летний фотограф Тимофей Мартынов из Екатеринбурга представил серию фотокартин, посвящённую боли утраты и надежде. Каждый кадр напоминает о хрупкости жизни и её удивительной способности к возрождению. Выставка будет работать до конца следующей недели.