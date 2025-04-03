Не квадробер, а модель. Мама и сын из Нижнего Тагила стали победителями конкурса бьюти-мастерства

Тагильчанка Татьяна Ставрова с сыном Даниилом стали победителями онлайн-чемпионата по бьюти-мастерству «Magic Look» в номинации «Образ». Как рассказала мастер АН «Между строк», специально для конкурса она выбрала образ героя мультфильма «Простоквашино» (0+) — кота Матроскина, который успешно воплотила с помощью Даниила.

«В чемпионатах участвую уже не в первый раз, именно в этой номинации — второй. Уже более 12 лет работаю бьюти-мастером, и чемпионат — это возможность проверить свои знания, разнообразить будни, найти новые знакомства, а также получить карьерный рост. Номинация “Образ” позволяет реализовать все мои бьюти-знания и создать что-то необычное и интересное», — рассказала редакции АН «Между строк» бьюти-мастер Татьяна Ставрова.

Более 100 участников в различных номинациях боролись за призовые места. Татьяна выбрала номинацию «Образ». В этом сезоне тема номинации называлась «Сказки и сказочные герои».

«В основном в роли моделей приглашают девушек, а я решила сделать мужской образ. А кот Матроскин — узнаваемый, яркий и с этим персонажем много ассоциаций. В роли модели выступил мой сын — Даниил. Очень рада, что моя семья с удовольствием поддерживает мои даже самые сумасшедшие идеи», — говорит Татьяна.

Помимо детальной проработки костюма, боди-арта и макияжа, особый акцент был сделан на маникюр.

«Маникюр обсуждали с мастером Екатериной Кошкаревой очень долго. Рассматривали когти настоящего кота, смотрели мультфильм и рассуждали, какие элементы точнее отразили бы нашего персонажа: посылки, кусочек хлеба с колбасой, одеяло из лоскутков, указатель Простоквашино», — уточнила бьюти-мастер.

Члены жюри высоко оценили образ, придуманный тагильчанкой, и отдали ему первое место.

«Количество участников я узнала уже после сдачи работ. Было заявлено девять человек, а сдано семь работ. Работы очень сильные, разница между призёрами составляла всего два балла», — отметила тагильчанка.