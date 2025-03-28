Нижнетагильский ансамбль танца «Огонёк» завоевал Гран-при международного конкурса «Будущее России»

Нижнетагильский народный ансамбль танца «Огонёк» Центра культуры и искусства НТМК завоевал Гран-при и два диплома «Лауреата I степени» на международном хореографическом конкурсе «Будущее России», который прошёл в Москве 25 и 26 марта в большом концертном зале «Космос».

Тагильский коллектив на конкурсе представила группа «Задоринки» — мальчики и девочки от 10 до 12 лет.

В этом году конкурс собрал рекордное количество участников — 1700 детей из Санкт-Петербурга, Костромы, Владивостока, Благовещенска, Уфы, Хабаровска, Донецка, Норильска, Югорска, Красноярска, Железногорска и Казани.

«Огонёк» показал четыре номера: «Вятская куролесица», «Из воротцев в ворота», «Праздничная» и «Я на печке молотила». Художественному руководителю коллектива Тамаре Ведерниковой и педагогам вручили также памятные дипломы «За высокое профессиональное мастерство».

Напомним, ранее тагильский ансамбль танца «Огонёк» стал победителем всероссийского конкурса «Гжельские узоры», который проходил в Екатеринбурге.

В апреле 2025 года коллектив отметит 40-летний юбилей. Празднование состоится в формате трёх концертов, где зрители смогут увидеть все возрастные группы.