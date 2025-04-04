В Нижнем Тагиле будут судить двоих местных жителей за кражу интернет-кабелей

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Нижнего Тагила. 44-летний и 40-летний мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, то есть повреждение объектов электросвязи, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору).

«По версии следствия, неработающие жители Дзержинского района, ранее неоднократно привлекавшиеся к ответственности за хищение чужого имущества, в период с октября по ноябрь 2024 года с целью незаконного обогащения совершили хищение кабелей связи сети интернет, принадлежащих местному провайдеру, с чердаков многоквартирных домов. Для этого они проникали на чердачные помещения домов на улицах Окунева, Энтузиастов, Орджоникидзе, где при помощи инструментов срезали и похищали кабели. В общей сложности за указанный период обвиняемые похитили более 1 км кабелей», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В результате противоправных действий обвиняемых жители домов, а также два инвалида, пользующиеся интернетом, были лишены возможности дозвониться до близких и оперативных служб. В начале ноября 2024 года при совершении очередного хищения обвиняемые были замечены сотрудником компании-провайдера у одного из домов с полным мешком срезанных кабелей.

Обвиняемые вину в совершении преступления признали полностью. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.