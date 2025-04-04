Почти четверть сливочного масла, проверенного Россельхознадзором в 10 регионах РФ, оказалась фальсификатом

Почти четверть сливочного масла, проверенного Россельхознадзором (24,82%), оказалась фальсификатом, пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства. В таком масле содержатся так называемый «мясной клей», трансжиры, крахмал, и сода, что представляет опасность для здоровья потребителей.

Среди компаний-нарушителей — АО «ТМК “Тверца”», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

Образцы для проверок приобретались в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и других, а сами предприятия-производители находятся на территории 10 регионов, в числе которых Московская, Ленинградская, Тверская, Ивановская, Саратовская, Курская, Тульская области и Татарстан. Эксперты также выявили фальсификат среди их сыров, творога, сухого молока и сметаны.

В России действует система маркировки молочной продукции, которая должна свести к минимуму долю фальсификата, но по ряду причин подделки продолжают поступать на полки магазинов.

«Несмотря на то что правительство создало все условия для выявления и блокировки фальсификата с использованием госсистем маркировки, отсутствие согласования необходимых нормативных актов со стороны Минэкономразвития, к сожалению, не позволяет блокировать нелегальную продукцию на кассах и при госзакупках. Как только этот механизм заработает, то ситуация с продажей подделок молочной продукции потребителям будет сведена к нулю, — пояснил «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области по поручению правительства РФ проверило все 74 магазина сети «Светофор» в регионе (ООО «Торгсервис 66»). Для установления качества продукции было исследовано 185 проб пищевой продукции. Во всех магазинах выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. 38 образцов показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям.