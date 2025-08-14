ЕВРАЗ выделил 1,2 млн рублей на развитие автогонок и парусного спорта в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ продолжает поддерживать детский спорт в Нижнем Тагиле. Компания направила 1,2 млн рублей на развитие секций автокросса и на поддержку парусного спорта.

Для технического объединения «Автомотоспорт» при ГДТЮТ по инициативе компании приобретены два автомобиля — мини-багги и багги-юниор. Они будут использоваться для гоночных тренировок, обучения ребят ремонту и обслуживанию техники, что позволит получить практические навыки автомеханика без присвоения профессионального разряда.

При участии ЕВРАЗа на Тагильском пруду прошли две парусные регаты, приуроченные к двум крупным праздникам День металлурга и День города, в которых участвовали дети со всей Свердловской области. Нижний Тагил представляли воспитанники спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак», которому ранее компания передала несколько яхт и отреставрировала понтон водноспортивной станции.

ЕВРАЗ долгие годы шефствует над детскими садами, школами и колледжами Нижнего Тагила, снабжая их современным оборудованием и выделяя средства на ремонт кабинетов и лабораторий. В школах города созданы инженерные классы для углублённого изучения профильных технических предметов и знакомства старшеклассников с производственными профессиями. В Нижнетагильском технологическом институте УрФУ открыт «Инженерный бакалавриат», студенты которого получают корпоративную стипендию и имеют гарантированное трудоустройство на предприятиях ЕВРАЗа. Ежегодно компания набирает старшеклассников в проект «ЕВРАЗ: Люди будущего».

Более 17 лет ЕВРАЗ реализует социальный проект по реабилитации детей с детским церебральным параличом и ежегодно проводит грантовый конкурс социальных инициатив «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

Компания также поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольный клуб «Урал», финансирует развитие детского спорта, а также оказывает помощь учреждениям культуры и общественным организациям.