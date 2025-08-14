Что тагильчане думают о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (ВИДЕООПРОС)

Накануне, 13 августа, Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В ведомстве сообщили, что такие меры необходимы для противодействия телефонным злоумышленникам, при этом остальные функции мессенджеров пообещали не ограничивать, сообщается на сайте Объясняем.рф.

«По данным правоохранительных органов и многочисленным обращениям граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», — говорится в заявлении ведомства.

В Минцифры отметили, что доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства.

После того как Роскомнадзор ограничил голосовые вызовы, WhatsApp* назвал это посягательством на право пользователей на безопасную связь с шифрованием и заявил, что продолжит обеспечивать такую защиту, в том числе для пользователей из России.

В Telegram подчеркнули, что активно борются со злоупотреблениями на платформе — от мошенничества до призывов к насилию. А система модерации на базе ИИ ежедневно удаляет миллионы вредоносных сообщений.

Журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы выяснить, знают ли они о введённых ограничениях на звонки через мессенджеры, пользуются ли этими сервисами, как относятся к запретам и какие альтернативные способы связи планируют использовать — переходить на обычную телефонную связь или искать другие варианты. Что отвечали горожане — смотрите в нашем видеоопросе.

* Принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией.