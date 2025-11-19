От Екатеринбурга до Краснодара можно будет доехать за 15 часов по новой платной дороге

Компания «Автодор» пре дставила новы й проект скоростной трассы, которая пройд ё т от Краснодара до Тюмени через Екатеринбург в обход Волгограда, Саратова, Тольятти, Самары и через город Бавлы в Татарстане. Об этом пишет журнал «Эксперт Юг».

Конечная точка маршрута — трасса М-12 «Восток», по которой можно будет доехать до Екатеринбурга и дальше в Тюмень. Время в пути от Краснодара до Екатеринбурга сократится больше, чем в два раза — с 33 до 15 часов .