От Екатеринбурга до Краснодара можно будет доехать за 15 часов по новой платной дороге

19.11.2025 14:59
Компания «Автодор» представила новый проект скоростной трассы, которая пройдёт от Краснодара до Тюмени через Екатеринбург в обход Волгограда, Саратова, Тольятти, Самары и через город Бавлы в Татарстане. Об этом пишет журнал «Эксперт Юг».
Конечная точка маршрута — трасса М-12 «Восток», по которой можно будет доехать до Екатеринбурга и дальше в Тюмень. Время в пути от Краснодара до Екатеринбурга сократится больше, чем в два раза — с 33 до 15 часов.
Проезд по новой скоростной автодороге шириной в 4–6 полос будет платным, её протяжённость составит 1 192 км. Стоимость работ по строительству трассы оценивается в 1,7 млрд рублей, точные сроки окончания стройки пока не определены.