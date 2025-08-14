14-летний байкер серьёзно травмировался, врезавшись в забор частного дома на Вагонке 

13 августа на Вагонке у дома № 36 на улице Застройщиков произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Юноша на питбайке врезался в забор частного дома.

«Предварительно установлено, что 14-летний подросток, управляя незарегистрированным питбайком Motorex, не предназначенным для передвижения по дорогам общего пользования, при движении не справился с управлением и допустил столкновение», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

С тяжёлыми травмами подросток госпитализирован в реанимационное отделение Детской городской центральной больницы № 3. Он остаётся в тяжёлом состоянии.

По информации Госавтоинспекции, питбайк был куплен родителями. Первоначальные навыки управления мототехникой ребёнок получил от отца, с которым ранее ездил в лесополосу для отработки вождения. Ключи от техники находились в свободном доступе. Из средств пассивной защиты на подростке был только мотошлем. В момент происшествия законные представители находились дома и не знали о поездке сына. Мать не одобряла опасное увлечение ребёнка.

Инспекторы ДПС составили в отношении матери административные материалы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о возможном привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка).