На трассе под Нижним Тагилом лесовоз устроил лавину из брёвен, как в фильме «Пункт назначения» (ВИДЕО)

В минувшую пятницу, 8 августа, на трассе Нижний Тагил — Черноисточинск едва не разыгралась сцена как из фильма ужасов. Водитель лесовоза, игнорируя сплошную линию разметки и запрещающий знак, пошёл на обгон и опрокинул прицеп, устроив настоящую лавину из брёвен как в одной из частей культовой кино-франшизы «Пункт назначения». Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

На записи видно, как груз с лесовоза начал падать прямо на дорогу, создавая угрозу для других участников движения.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадавших нет, факт ДТП не зарегистрирован.