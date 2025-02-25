В сети магазинов «Светофор» в Свердловской области были выявлены нарушения по семи статьям КоАП. Постоянные покупатели написали петицию против закрытия магазинов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по поручению правительства РФ проверило все 74 магазина сети «Светофор» в регионе (ООО «Торгсервис 66»). Для установления качества продукции было исследовано 185 проб пищевой продукции. Во всех магазинах выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. 38 образцов показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по выявленным нарушениям ответственные лица будут привлечены к административной ответственности согласно статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.4, ч.1 ст. 10.8, ч.2 ст. 15.12, 15.12.1, 14.15, 14.43. Среди нарушений — несоответствие правил маркировки товаров, касающихся идентификации и передачи информации в ГИС МТ, а также нарушение правил продажи и технических регламентов Таможенного союза. Обнаружены случаи реализации товаров без маркировки, с истекшим сроком годности и в повреждённой упаковке. Также в продаже находились товары без необходимой документации, обеспечивающей их прослеживаемость. В магазинах допускались нарушения условий хранения, недостаточная очистка и дезинфекция помещений и оборудования. Не был организован производственный контроль за реализуемой продукцией, а сотрудники не проходили необходимые медицинские осмотры и обучение по гигиеническим требованиям. Процессуальные действия продолжаются.

«Забраковано и снято с реализации 65 партий пищевой продукции в количестве 2358,5 кг (молочная, мясная, рыбная, плодоовощная, безалкогольное пиво); 60 партий непродовольственных товаров в количестве 3490 шт. (одежда, обувь, электротовары, мебель, галантерея)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Неравнодушные клиенты торговой сети создали на портале Change.org петицию в защиту магазинов. Они полагают, что особое внимание надзорных и контролирующих органов к «Светофору» — происки конкурентов. На момент публикации петицию подписали почти 35 тысяч человек.

«Мы, простые покупатели, возмущены попытками закрытия магазинов “Светофор” и давлением на эту сеть. Эти магазины позволяют нам покупать продукты и товары первой необходимости по доступным ценам, а это особенно важно в условиях роста цен, маленьких зарплат и пенсий. Если магазины “Светофор” исчезнут, у нас просто не останется выбора, потому что цены в других магазинах намного выше. Мы любим “Светофор” и не хотим переплачивать из-за того, что он кому-то не нравится», — прокомментировала создатель петиции Татьяна Голюдбина.