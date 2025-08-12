В России цены на говядину и баранину могут вырасти на 12–15% во второй половине 2025 года

Во второй половине 2025 года в России цены на говядину и баранину могут вырасти на 12–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Strategy Partners.

По данным Росстата, по итогам июня средняя стоимость говядины без кости в России составила 895,5 рубля за 1 кг, прибавив по сравнению с июнем 2024 года 16,9%. Для продукции с костью рост составил 14,9%, до 644,4 рубля за 1 кг.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в числе основных причин подорожания — растущие издержки и сокращение производства. Кроме того, по итогам 2024 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в РФ сократилось на 4,9% и составило 16,2 млн особей. Поголовье овец сократилось на 5% — до 17,7 млн особей. Тенденция на снижение поголовья в этих секторах прослеживается с 2017 года.

Также российские производители сталкиваются со сложностями при обеспечении мясных стад КРС племенными животными из-за рубежа.

Напомним, что в середине июля средняя оптовая цена на мясо курицы достигла 185 рублей за кг, что на 18% выше прошлогоднего уровня. Наибольший рост (+40%) зафиксирован у фарша механической обвалки (ММО), используемого в колбасных изделиях.

К началу июля в РФ выросли оптовые цены на свинину на 12–30% в зависимости от части туши. К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 рублей за 1 кг, что больше на 30% в сравнении с прошлогодними показателями. Окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за 1 кг, карбонад — на 12%, до 320 рублей за 1 кг.