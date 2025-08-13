В Нижнем Тагиле мотоциклист пострадал в ДТП на Восточном шоссе

Вчера, 12 августа, около 17:00 на пересечении Северного и Восточного шоссе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Происшествие попало на записи видеорегистратора.

На кадрах видно, как мотоциклист, двигавшийся со стороны Коксохима, теряет управление и падает, стараясь избежать столкновения с автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался в сторону Вагонки. В результате аварии движение на участке оказалось затруднено в обоих направлениях, а 31-летний мотоциклист был госпитализирован с травмами различной степени тяжести в ЦГБ № 1. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

В соцсетях в комментариях под видео тагильчан удивило поведение 46-летнего водителя иномарки после аварии. Они возмущены тем, что мужчина в первую очередь осмотрел машину на наличие повреждений, а уже после подошёл к раненому байкеру.

«Вышел ******* и осмотрел прежде всего своё ведро с болтами», — написал один из комментаторов.

«И в очередной раз ******* заботят в первую очередь повреждения их авто, а не пострадавший человек. Будь ты человеком, позаботься о живом человеке, а не о куске железа», — пишет Дарья Сергеевна.

«Ой, *******, вышел сначала посмотреть, что с корытом. А то, что человек рядом от боли корчится, — это наплевать! Может быть, инспекторам ГАИ следует обращать внимание на таких водятлов и забирать права сразу, чтобы они больше не катались на своих повозках и не губили людей? Просто в шоке! Вальяжно так вышел, не торопясь, ведро своё осмотрел! Ты, *******, чуть человека не убил! Травмировал! Человек корчится от боли, а ты идёшь мимо смотреть, что с твоей бричкой! И кто ты после этого?» — отметила Марья Котова в комментариях.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.