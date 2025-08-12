Тагильчанин лишился полмиллиона рублей, поверив лжеполицейскому

В отдел полиции № 20 Нижнего Тагила обратился местный житель, потерявший около полумиллиона рублей после звонка мошенника, представившегося сотрудником полиции.

По словам потерпевшего, в мессенджере ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и через него была оформлена доверенность на человека, причастного к террористической деятельности. Лжесотрудник полиции предупредил о возможных обысках, уголовной ответственности и изъятии денежных средств, после чего переключил на другого человека, которая представилась сотрудником Росфинмониторинга. Девушка сообщила о необходимости перевода денег на «безопасный счёт», для чего тагильчанин включил демонстрацию экрана и выполнил все действия под её диктовку.

Для снятия запрета на оформление кредитов мужчина посетил МФЦ, а вернувшись домой, обнаружил, что все его сбережения в размере около 500 тысяч рублей списаны. Тогда тагильчанин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В полиции Нижнего Тагила напоминают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасный счёт». Кроме того, не следует передавать незнакомцам данные своих банковских карт, пароли, коды из SMS и удалённый доступ к своим устройствам. В случае звонка с сообщением о взломе аккаунта или оформлении доверенности на преступника необходимо прервать разговор и перезвонить в организацию по официальным номерам.