Два пьяных тагильчанина публично оскорбили девушку из-за её национальности на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге произошёл конфликт с участием двух мужчин из Нижнего Тагила, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Анатолий и Александр публично оскорбили девушку из-за её национальности. По информации из социальных сетей, один из виновников конфликта два года назад переехал в Санкт-Петербург из Нижнего Тагила.

Каринэ собиралась пойти в Эрмитаж с подругой, но пришла чуть раньше, решила сфотографироваться на телефон и включила таймер. Неожиданно к ней вплотную подошёл пьяный мужчина, начал ругаться матом и оскорблять. Его друг присоединился позже и продолжил унижать девушку. Один из зачинщиков конфликта выхватил у Каринэ телефон и замахнулся на неё. Прохожие не стали вмешиваться.

Затем к месту конфликта подошла женщина, показала служебное удостоверение и потребовала, чтобы мужчины отстали от девушки. По словам Каринэ, женщина была не при исполнении — гуляла с мужем и собакой, но удостоверение подействовало, и мужчины ушли.

«В итоге она проводила меня в сам Эрмитаж. Потому что, когда я уже её поблагодарила, она сказала: “Они от тебя не отстанут — смотри“. Вроде бы она их в сторону отвела, а они уже начали подходить и меня ждать. Один с кулаками, другой с бутылкой», — поделилась Каринэ.

Девушка сняла происходящее на телефон, а после опубликовала видео в своих социальных сетях с просьбой огласки. Она возмущена тем, что, будучи гражданкой России, ей приходится терпеть оскорбления из-за её национальности. Она и её родители родились в РФ. Каринэ обратилась к адвокатам и подала заявление в полицию. Подозреваемых удалось выявить через соцсети — один из них просмотрел историю девушки.