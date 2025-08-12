За неуплату алиментов на десятилетнюю дочь жителя Нижнего Тагила отправили на принудительные работы

В Тагилстроевском районном отделении судебных приставов ГУФССП на исполнении находится производство, возбуждённое в отношении 30-летнего тагильчанина. В соответствии с решением суда, он обязан платить алименты на содержание дочери в размере 25% от заработка или иного вида дохода ежемесячно. При этом, зная о решении суда, алиментные обязательства тагильчанин не исполнял и попыток трудоустроиться не предпринимал.

«За неисполнение алиментных обязательств ранее он был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и в 2024 году к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. После отбытия наказания отец, создавая видимость оплаты алиментов, добровольно внёс 9 тысяч рублей, что не соответствует размеру ежемесячного платежа. Общая сумма его задолженности перед дочерью составила 700 тысяч рублей. Судебным приставом был составлен рапорт о привлечении гражданина уже к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», — отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В итоге суд назначил тагильчанину наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, однако пришёл к выводу о возможности исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменил лишение свободы на 8 месяцев принудительных работ с удержанием алиментов и 5% заработной платы осуждённого в доход государства.