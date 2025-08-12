Мошенники звонят свердловским предпринимателям от имени БФ «Живи, малыш»

Сегодня, 12 августа, в БФ «Живи, малыш» стали поступать сообщения от неравнодушных граждан о том, что им в личные сообщения в мессенджерах стали писать неизвестные, которые собирают деньги от имени фонда. Как сообщила АН «Между строк» специалист по коммуникациям фонда Татьяна Драчёва, злоумышленники выдают себя за сотрудников фонда и рассказывают вымышленные истории. Например, говорят, что подопечные фонда якобы находятся в кинотеатре, а число детей оказалось больше, чем планировалось, и из-за этого срочно требуются дополнительные деньги на билеты. При этом мошенники просят перевести средства на именную банковскую карту или по номеру телефона.

«В Нижнем Тагиле зафиксировано два случая, несколько — в Екатеринбурге. Сегодня нам начали писать партнёры и друзья, чтобы уточнить, действительно ли мы рассылаем сообщения с просьбой о помощи. Так мы и узнали о мошенниках. Злоумышленники обращаются к людям от имени фонда, представляются нашими сотрудниками, придумывают истории, обращаются по имени и отчеству», — рассказала АН «Между строк» Татьяна Драчёва.

Одним из тех, кому написали мошенники, оказался директор тагильского рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов.

«Сегодня, несколько часов назад, я обнаружил два пропущенных звонка. Перезвонил, ответила девушка, сказала, что не узнала меня, и спросила, кто я. Я представился, после чего она сразу начала обращаться ко мне по имени-отчеству, много раз повторяя, как здорово мы ранее сотрудничали и помогали фонду “Живи, малыш”. Затем она уверенно назвала адреса детских домов, расположенных на Вые и на Вагонке, и добавила, что они сейчас находятся в кинотеатре вместе с детьми, но детский дом дал им чуть больше детей, чем они договаривались, и теперь они не могут приобрести билеты и попкорн. Конечно, у меня это вызвало сомнение. Она пообещала, что сейчас всё пришлют мне в мессенджер, и уверяла, что всё в порядке, они настоящие. Посмотрев фотографии, я понял, что они сделаны явно не в нашей местности, что это не зал нашего кинотеатра. Я ничего проще не придумал, как позвонить руководителю фонда Егору Бычкову. Он был сильно удивлён. Видимо, связался с фондом, и ему сказали, что это действительно мошенники, звонят всем подряд. После того как я написал лжесотруднице, что связался с фондом и мне сообщили, что она у них не работает, девушка почему-то больше на звонки и сообщения мне не отвечала», — рассказал АН «Между строк» предприниматель.

«Живи, малыш» напоминает: настоящие благотворительные фонды не собирают деньги на карты физлиц или по номерам телефонов. Все пожертвования — только через официальный расчётный счёт. Настоящие реквизиты — только на сайте ЖивиМалыш.рф. Если вам пришло подозрительное сообщение от имени фонда — не паникуйте. Позвоните в фонд или напишите в официальные соцсети для проверки.