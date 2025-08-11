В Екатеринбурге женщина убила двоих детей и себя: возбуждено уголовное дело

В Ленинском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по факту обнаружения, 10 августа, двоих мёртвых детей: 9-летнего мальчика, 3-летней девочки и их 49-летней матери в одной из квартир на улице Бардина. По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего покончила с собой.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, первые сведения о ЧП поступили от бабушки погибших детей в 6:48.

«Родственница рассказала, что её дочь не выходит на связь и что она из-за депрессии может “наломать дров”. Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено. Мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, семья, в которой произошла трагедия, характеризовалась положительно, на учёте в ПДН полиции, а также на психиатрическом учёте не состояла. Старший ребёнок перешёл в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад. По одной из версий, женщина могла убить своих детей и в дальнейшем свести счёты с жизнью. Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняются представителями МВД и СКР в ходе совместного начавшегося разбирательства», — отметил полковник Валерий Горелых.

Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).