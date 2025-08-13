Общество

В Нижнем Тагиле молодой лось забрёл на парковку Коксохима (ВИДЕО)

13.08.2025 13:35
Накануне днём тагильчанин стал свидетелем необычной картины. Выйдя с работы, мужчина направлялся к своей машине на парковке у Коксохима, но неожиданно увидел там молодого лося.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как животное нервно бегает около припаркованных автомобилей, осматриваясь по сторонам и пытаясь найти выход. Неизвестно, как лось попал на парковку посреди промышленной зоны. Он выглядел испуганным, но агрессии не проявлял. 

Через несколько минут мужчине удалось направить сохатого к выходу со стоянки, чтобы избежать возможных повреждений припаркованных автомобилей и травм для самого лося.  В результате визита необычного гостя никто из людей и транспортных средств не пострадал.

