В Нижнем Тагиле молодой лось забрёл на парковку Коксохима (ВИДЕО)

Накануне днём тагильчанин стал свидетелем необычной картины. Выйдя с работы, мужчина направлялся к своей машине на парковке у Коксохима, но неожиданно увидел там молодого лося.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как животное нервно бегает около припаркованных автомобилей, осматриваясь по сторонам и пытаясь найти выход. Неизвестно, как лось попал на парковку посреди промышленной зоны. Он выглядел испуганным, но агрессии не проявлял.

Через несколько минут мужчине удалось направить сохатого к выходу со стоянки, чтобы избежать возможных повреждений припаркованных автомобилей и травм для самого лося. В результате визита необычного гостя никто из людей и транспортных средств не пострадал.