Волейболистки «Уралочки НТМК» посетили доменный и конвертерный цеха Нижнетагильского металлургического комбината

Сегодня спортсменки волейбольной команды «Уралочка НТМК» побывали на экскурсии на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Перед экскурсией, согласно правилам посещения предприятия, гостям провели инструктаж по технике безопасности и выдали спецодежду. Волейболистки прошли по конвертерному и доменному цехам.

В ходе экскурсии речь шла о становлении и развитии завода, его вкладе в промышленность региона и страны, ключевых этапах модернизации. Подробно рассказали и о технологии: от выплавки чугуна в доменной печи до превращения чугуна в сталь в конвертере и доводки состава металла до требуемых характеристик.

В доменном цехе участницам показали, как из сырья — руды, кокса и известняка — получают расплавленный чугун. Объяснили принцип работы доменной печи, схему подачи шихты и горючего, а также методы контроля температуры и состава расплава.

«Сегодня у нас прошла очередная экскурсия по доменному цеху, нас посетили необычные гости, а именно волейболистки команды “Уралочка НТМК”. Группа молодая, глаза горели, а это значит, что им действительно было интересно узнать о нашем заводе. Они задавали дополнительные уточняющие вопросы, что меня приятно удивило, не думал, что молодёжь интересуется металлургическим производством», — рассказал начальник смены доменного цеха Альберт Салтыков.

В конвертерном цехе команда увидела этапы превращения чугуна в сталь с использованием кислородной продувки. Были продемонстрированы операции по удалению лишних примесей, легированию и подготовке стали к разливке. Спикеры подробно рассказали о роли конвертеров в общем производственном цикле и о том, как соблюдаются параметры качества.

«ЕВРАЗ НТМК наш основной спонсор, которому мы очень благодарны. На самом деле для тренерского состава и для команды это очень важно посмотреть, как действительно трудятся люди, как выплавляют чугун и варят сталь, ведь это огромное предприятие и конечно оно вызывает у нас большой интерес. В первую очередь эта экскурсия нам была нужна, чтобы понять, какое серьёзное и важное для региона и страны предприятие мы представляем и более усердно тренироваться», — поделился тренер-аналитик волейбольной команды «Уралочка НТМК» Михаил Бесчастных.

Сейчас девушки активно готовятся к кубку России. Ближайшая игра, которая пройдёт в Нижнем Тагиле, состоится в октябре.

По словам волейболисток, экскурсия расширила их представление о металлургии. Они не ожидали увидеть такой масштаб производства, где все процессы отточены и согласованы до мелочей. Формат с индивидуальными наушниками сделал экскурсию удобной и информативной, а полученные впечатления надолго останутся в памяти.