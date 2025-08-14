Автолюбитель из Нижнего Тагила стал самым злостным нарушителем ПДД в Свердловской области

Житель Нижнего Тагила оказался в числе лидеров по количеству нарушений ПДД в Свердловской области. Статистикой поделились в областной Госавтоинспекции. С начала 2025 года тагильчанин на Nissan получил 308 штрафов на общую сумму 434 тысячи рублей. Всего в списке нарушителей четыре водителя, которые систематически игнорируют правила дорожного движения.

На втором месте — водитель Lada из Екатеринбурга, получивший 259 штрафов на сумму 200 тысяч рублей. На третьем месте — ещё один екатеринбуржец на Mercedes, получивший 226 штрафов на сумму 300 тысяч рублей. Четвёртое место занял житель Белоярского района на Mazda, получивший 144 штрафа на сумму 600 тысяч рублей.

В ГАИ отмечают, что большинство штрафов было выписано за превышение скорости. В ведомстве подчеркнули, что такое поведение создаёт реальную угрозу для других участников дорожного движения, поскольку именно скорость является основной причиной серьёзных аварий в регионе.