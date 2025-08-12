В России число финансовых пирамид выросло на 40% по сравнению с прошлым годом

В России в первом полугодии 2025 года число финансовых пирамид выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Банка России.

«Число пирамид увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года в 1,4 раза. Однако срок их жизни сократился, а Банк России выявляет такие проекты значительно быстрее», — рассказал директор Департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

Всего регулятор выявил более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более 88% выявленных финансовых пирамид и нелегальных брокеров предлагали людям вложения в псевдоинвестиционные схемы. Всего зафиксировано 2,3 тысячи пирамидальных интернет-проектов.

При этом чёрных кредиторов стало в два раза меньше — в первом полугодии зафиксировано более 460 таких компаний. Также выявлено почти 1,4 тысячи псевдоброкеров.

В ЦБ отмечают, что мошенники часто создают несколько связанных проектов под разными брендами для обхода блокировки сайтов. В январе-июне по инициативе регулятора было заблокировано 11 тысяч интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам. Структура половины таких сайтов строилась по шаблонам.

На основании материалов Банка России в отношении организаторов нелегальных проектов возбуждено более 200 административных дел за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и принято более 300 других мер реагирования.