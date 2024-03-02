Не осталось и следа. История одной из главных улиц старого Тагила и заводской заставы, на месте которых сегодня располагается набережная городского пруда

Сегодня мы обратимся к истории одной из старейших улиц, которая появилась в Нижнем Тагиле ещё в первой половине XVIII века, едва ли не с первых лет после пуска завода, но не дожила до наших дней. Она исчезла в 60-х годах ХХ века, когда развернулось строительство корпусов 2-й горбольницы, родильного дома и близлежащим улицам потребовалась коренная реконструкция. Тем не менее почти каждый житель города хоть раз да прогуливался по этой улице, которая в наше время превратилась в прекрасное место отдыха тагильчан.

То, что на месте нынешней набережной Тагильского пруда прежде находилась улица, застроенная жилыми домами, помнят немногие. Ещё меньше тагильчан помнят её название — Загородная. Но почему улица, находящаяся практически в самом центре города, называлась Загородной, толком никто объяснить не мог. Единственная версия: название пошло с тех времён, когда она находилась за чертой Тагила, тогда ещё просто заводского посёлка. На самой доступной из известных старинных карт нашего города — плане Нижнетагильского посёлка 1846 года — можно видеть, что Загородная уже в середине XIX века находилась в густонаселённой части посёлка. При этом городом Нижний Тагил стал только летом 1919-го.

Фрагмент плана Нижнетагильского заводского посёлка 1846 г. (общ. достояние)

Несколько лет назад тагильские краеведы заинтересовались происхождением названия улицы Загородной и выдвинули на этот счёт ряд предположений, которые в ходе кропотливых поисков в архивах подтвердились. Как оказалось, своё имя улица получила потому, что появилась вблизи заводской заставы, которая в некоторых документах носила название Загоро́ды. Застава эта появилась вскоре после пуска Нижнетагильского завода и служила контрольно-пропускным пунктом, через который обозы с демидовским железом уходили в Невьянск, Екатеринбург, Тюмень и Тобольск. А название заставы происходит от древнеславянского слова загоро́да, означавшего место, обнесённое крепким забором (тыном). В значении «небольшая крепость» или «укреплённый пункт» это слово широко употреблялось на Украине, в Южной России и на Дону вплоть до конца XVIII века. В Тагил это слово пришло, скорее всего, вместе с казаками, которые в поисках новых земель стали переселяться на Урал после воссоединения Украины с Россией в 1654 году. Известно, что Демидовы охотно нанимали казаков для охраны своих новых владений на Урале и выделяли им земли в пределах заводских дач.

Сведения о загоро́де Нижнетагильского завода встречаются в архивных документах редко и описываются современниками очень скупо. Тем не менее упоминания о заставе можно найти в документах того времени, переписке заводских приказчиков с хозяевами и даже в исторической литературе XVIII–XIX веков.

Так, в сообщении известного екатеринбургского историка и краеведа Н. К. Чупина к докладу «Об отдаче казённых заводов в частные руки» (1860) читаем: «Загоро́да стояла в очень выгодном месте, подле заводского тракта, имела большой отряд вооружённых служителей при пушке и казаков, которые жили тут же, подле крепости». А наш земляк, педагог, историк и этнограф Иван Дмитриевич Белов писал в одной из своих статей для «Исторического вестника»: «С завода караваны шли до загоро́д, где приказчики ещё раз проводили пересчёт чугуна и железа, а к обозам присоединялся отряд для защиты хозяйского добра от разбойников и татей, что шалили в те годы на дорогах». Со временем персонал крепости начал селиться вблизи заставы, постепенно сформировав улицу, идущую от загоро́ды вдоль берега пруда. Тогда же улица получила своё название — Загоро́дная.

В 1767 году неподалёку от загоро́ды было построено первое здание заводского «хоспиталя» — больницы, в которой оказывали помощь больным и увечным работникам демидовских заводов. Тут же, при больнице, был открыт и первый на Урале «детский дом» — приют для подкидышей и малолетних сирот.

Фрагмент плана Нижнетагильского заводского посёлка 1846 г. (общ. достояние)

На плане Нижнетагильского посёлка отмечены наиболее вероятное местоположение старой заводской заставы (символ с вопросительным знаком) и сама улица (зелёные стрелки), на которой к 1840 году насчитывалось более 30 дворов. К середине XIX столетия заводской посёлок разросся и заставу установили дальше, на окраину, в полутора верстах от «Демидовской дачи». А потерявшую актуальность загоро́ду постепенно разобрали.

Начиная со второй половины XIX и до середины ХХ века улица разрослась в длину почти вдвое, а название её трансформировалось из Загоро́дной в — За́городную о заводской заставе уже почти никто не помнил, а уж о её названии и подавно. Весь советский период улица Загородная так и оставалась одноэтажной и деревянной. А после того, как в 1936 году в Нижнем Тагиле приняли план развития города, над Загородной улицей сгустились тучи: в ближайшие 10 лет она должна была исчезнуть. На её месте вдоль берега пруда планировали обустроить набережную, одетую в белый мрамор и гранит. Идея набережной пришла в голову архитекторам из московского архбюро «Горстройпроект», которые в те годы разрабатывали планы застройки Нижнего Тагила, Магнитогорска, Челябинска и других промышленных городов СССР. Тагильским властям идея понравилась, и по городу поползли слухи о сносе Загородной улицы.

Улица Загородная. Дома № 13 и 15 (фото В. Б. Щербакова, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4//1_Ulica-Foto-iz-kollekcii-Shherbakova.-

Ulica-Zagorodnaja-dom-13-Pichuginyh-i-dom-15-Paramyginyh..jpg)

Однако она пережила ещё два генеральных плана развития города, расселять её стали лишь в начале 1960-х с началом строительства больничных корпусов 2-й горбольницы и реконструкции улицы Уральской. Расселение шло трудно и долго. Не все жители Загородной желали получать благоустроенные хрущёвки в новостройках Выи и Тагилстроя, не все хотели расставаться с соседями и соглашались переезжать только в близлежащие кварталы центра.

Улица Загородная (фото Сергея Ильченко, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4//Ulica-Zagorodnaja.-Skaly-zimoj-1960-g.-Foto-Sergej-Ilchenko.-kopija.jpg) Улица Загородная (фото из архива Шмаковых, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4//1_Ulica-Zagorodnaja-ulica.-kopija.jpg)

Лишь к началу 1970-х место под набережную было в основном освобождено. Территорию было решено обустраивать по проекту, который предложила архитектор «Тагилгражданпроекта» Жанна Ивановна Соломеина. В оформлении набережной был сделан упор на озеленение пешеходной зоны и оборудование мест кратковременного отдыха. А в целях экономии средств мрамор и гранит постановили заменить на железобетон и чугунное литьё. Главная аллея пешеходной зоны была проложена по левой стороне бывшей улицы Загородной. Пристальное внимание было уделено озеленению набережной. Справа от главной пешеходной аллеи, на месте правой стороны снесённой улицы, на разной высоте были оборудованы несколько смотровых площадок, к которым вели вымощенные дорожки, и спусков к воде, где, по первоначальной задумке автора проекта, должны были быть построены причалы для катеров и лодок.

Строительство набережной городского пруда (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//189-Osnovnoe-blagoustrojstvo-naberezhnoj-zakoncheno-v-1984-godu..jpg)

Поначалу закончить обустройство набережной планировали к XXV съезду КПСС. В те времена практика посвящения трудовых свершений какому-либо знаковому событию была обычным явлением. Но строительные работы затягивались: не хватало техники, людей, часто случались поставки некондиционных стройматериалов. К тому же в единый архитектурный ансамбль с набережной было решено включить спуск с Театральной площади вместе с цветомузыкальным фонтаном «Каменный цветок», а это тоже существенно отодвигало сроки завершения работ. Чтобы не опозориться, горком партии предложил сдавать набережную по частям, но без помпы.

В итоге сдачу набережной приёмной комиссии удалось приурочить к XXVI съезду партии: строительство, отделка и озеленение растянулись на долгие 10 лет. Но в целом проект оправдал ожидания архитекторов и властей Нижнего Тагила: набережная стала если не визитной карточкой города, то, несомненно, его украшением.

Набережная городского пруда (фото Андрея Пичугина / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//251-Naberezhnaja-pruda-1986-g.-Foto-A.Pichugina..jpg) Набережная городского пруда (фото из архива Ж. И. Соломеиной / фрагмент ориг. изображения) (https://youtu.be/TOklf9YB2-k?si=gXEAK_WKR4hCi_9J) Набережная городского пруда (фото из архива Олега Гачегова / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//183-Naberezhnaja-1980-e-gody.-Foto-Oktjabrina-i-Oleg-Gachegovy..jpg)

О том, встречались ли строителям набережной какие-либо артефакты, связанные с загоро́дами или улицей Загоро́дной, доподлинно неизвестно. О разработке культурного слоя в этих местах тоже нет достоверной информации. Застава, а вместе с ней и улица её имени бесследно исчезли с лица города, оставив после себя лишь редкие упоминания в разрозненных источниках.

Судьба набережной городского пруда сложилась более удачно. Хотя начиная с конца 1980-х и до 2014 года городские власти не обращали на её состояние никакого внимания. Плиты покрытия и бордюры разрушались под воздействием дождей и морозов, смотровые площадки и спуски к ним заросли подлеском, лавочки никто не ремонтировал.

Положение стало исправляться в 2014 году, когда появился проект глубокой реконструкции набережной, получивший название «Тагильская лагуна».

Набережная городского пруда после реконструкции (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) (http://forum.orbita96.ru/uploads/monthly_01_2016/post-68-0-76757400-1453186930.jpg) Набережная городского пруда после реконструкции (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) (https://turizmnt.ru/upload/iblock/185/MG_4162.jpg)

Об улице Загородной, что была когда-то на этом месте, давно уже никто не вспоминает. Тем более никто не вспоминает о первой заставе Нижнетагильского железоделательного завода.