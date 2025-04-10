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А вы знали? Вместо того чтобы восстановить старый Выйский медеплавильный завод в Нижнем Тагиле, советское руководство решило построить новый в Красноуральске

10.04.2025 10:04
А вы знали? Вместо того чтобы восстановить старый Выйский медеплавильный завод в Нижнем Тагиле, советское руководство решило построить новый в Красноуральске

История Красноуральска началась в первой половине XVIII века, когда на реке Кушайке рудознатцами купца Петра Осокина были найдены крупные залежи медной руды. Осокин хотел построить близ месторождения медеплавильный завод и отправился «за советом и опытом» на Выйский медеплавильный завод, где служил приказчиком брат его жены. Погостив у родственника неделю, купец отказался от прежних намерений, а нанятых для строительства завода крестьян пристроил на заготовку древесного угля. Как оказалось, торговать сырьём Осокину было выгоднее, чем самому строить завод, искать специалистов и рынки сбыта. Древесный уголь купец выгодно продавал на Гороблагодатские и Нижнетагильские заводы, а медную руду покупал Выйский завод. 

В 1834 году здесь, на реке Кушайке, было открыто перспективное месторождение золота, которое через четверть века передали в аренду томскому купцу II гильдии Ивану Петровичу Богомолову. Золотопромышленник развернул здесь масштабную добычу и за десять с небольшим лет добыл и сдал в казну более трёх тонн золота. Ещё столько же Иван Петрович продал мимо казны через знакомого демидовского приказчика Соловьёва, который платил пусть немного меньше, чем казна, но зато наличными и без задержек.  Сам Богомолов на Кушайке не жил, но для своих рабочих и их семей отстроил на приисках большой посёлок, прозванный Богомоловским. 

В годы Гражданской войны на Урале Богомоловский прииск оказался разорён, но посёлок старателей остался. В нём и поселились в 1925 году первые строители, приехавшие в эти места, чтобы возвести крупнейший на тот момент медеплавильный завод на Урале и в РСФСР. Завод строили по проекту Бюро Уиллера (США) рядом с богатым медно-колчеданным месторождением, которое тоже называлось Богомоловским. 4 сентября 1931 года завод начал работать — была получена первая черновая медь. 

А Выйский медеплавильный завод в Нижнем Тагиле, который остановил свою работу в 1918 году, решили не восстанавливать. Советское руководство, по всей видимости, посчитало, что тратиться на восстановление старого завода не имеет смысла, лучше построить новый. К тому же все месторождения меди в Нижнем Тагиле были практически полностью исчерпаны, а доставлять руду с Богомоловского месторождения в то время было нерентабельно. 

В 1932 году посёлок  строителей стал называться Красноуральском и получил статус города.

30 декабря 1992 года Красноуральский медеплавильный комбинат (комбинатом он стал в 1957 году) был преобразован в ОАО «Святогор». В ноябре 1999 года «Святогор» вошёл в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Дмитрий Кужильный

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