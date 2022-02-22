Тагильские заброшки. 100-летняя история Высокогорского механического завода

Ещё несколько лет назад территория этого некогда одного из ведущих предприятий оборонной отрасли представляла собой большую «заброшку»: кучи мусора, грязь, брошенные заводские корпуса. С наступлением ночи зона бывшего Высокогорского механического завода (ВМЗ) погружалась в кромешную тьму, в которой уверенно чувствовали себя крысы, бродячие собаки и асоциальные элементы. Кроме того, более десяти лет с момента закрытия предприятия оно было очень популярно у сталкеров и любителей индустриального туризма. Но в то же самое время бывший флагман военно-промышленного комплекса СССР не был «заброшкой» в классическом понимании: у территории завода и всех его строений были конкретные владельцы, которые, к слову, хорошо знали историю предприятия и справедливо считали, что этот завод мог бы стать объектом индустриального исторического наследия.

(фото Е. Лобанова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/5.jpg) Территория ВМЗ на Wiki-карте (wikimapia.org / фрагмент ориг. изображения) (https://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57.921139&lon=59.919305&z=15&m=w)

История Высокогорского механического завода началась примерно через полгода после начала Первой мировой войны, когда российскому генеральному штабу, кабинету министров, да и самому императору стало ясно, что ожидать в ближайшее время окончания военных действий не придётся. Война обещала быть затяжной, а Россия оказалась неподготовленной к такому развитию событий: не вовремя начавшееся перевооружение, техническая отсталость, нехватка офицерского состава, имеющего опыт ведения боевых действий, нехватка боеприпасов. Правительство решило разместить большое число крупных военных заказов на нескольких частных предприятиях. Известия об этом дошли и до Елима Павловича Демидова, который по решению семейного совета являлся основным держателем акций «Акционерного общества наследников Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато» и управлял работой всех предприятий общества. Получение крупного военного заказа сулило большие прибыли, но Елим Павлович, находящийся в то время на посту российского посланника в Греции, из-за военных действий в Европе не мог лично заниматься делами, связанными с получением контракта, так как Германия, Австро-Венгрия и их союзники вели настоящую охоту на русских дипломатов. Тогда Елим попросил брата подать в российское военное ведомство необходимые документы и выступить финансовым гарантом будущего контракта (Анатолий Павлович Демидов в то время был заместителем директора «Русского для внешней торговли банка»). И 26 августа 1915 года Главное артиллерийское управление Военного ведомства Российской империи заключило с «Акционерным обществом наследников Павла Павловича Демидова» первый договор о поставке для русской армии 200 тысяч фугасных гаубичных бомб по цене 64 рубля за штуку, всего на сумму 12 млн 800 тысяч рублей серебром (что в нынешнем исчислении соответствовало бы почти 16,5 млрд рублей).

Три месяца спустя в Петербург была послана телеграмма следующего содержания:

«Главное правление имением наследников П. П. Демидова, князя Сан-Донато, сим сообщением имеет честь уведомить Вас, что с 30 ноября 1915 года в селении Нижнетагильского завода строится новый механический завод, которому присвоено наименование механического завода наследников П. П. Демидова, князя Сан-Донато».

На Урал потянулись обозы с оборудованием для нового завода. Место для его постройки выбирал опытный инженер-технолог Фадей Фомич Ясновский, который позднее стал первым директором предприятия. В скором времени на завод прибыл начальник снарядного цеха Анатолий Иванович Зимин (ставший в будущем профессором МГТУ им. Баумана), до этого полтора года проработавший на Пермском оружейном заводе.

Поначалу завод именовался Полевским в силу того, что строился он вблизи старого Полевского рудника. Завод же дал и первое название нынешней улице Оплетина — переулок Полевского завода. Завод состоял из кузнечно-прессового, ремонтно-механического, механического, термического, ремонтно-строительного и кузнечного цехов. Также были построены склад готовой продукции, цех по производству паровых котлов и заводская контора. Была при заводе и своя пожарная команда, так как значительная часть построек были деревянными. Из основного оборудования были установлены 12 печей для нагрева штамповки заготовок снарядов, семь горизонтальных и вертикальных гидравлических прессов фирмы Morgan, три закалочно-отпускных агрегата для закалки и отпуска деталей снарядов. По расчётам специалистов, завод должен был производить около 40 тысяч снарядов в год.



Открытие Полевского завода (ВМЗ) (фото неизв. авт., 1916 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/1916-g.-Postroen-novyj-mehanicheskij-Vysokogorskij-zavod.jpg)



1 августа 1916 года завод дал первую продукцию, и в тот же день состоялось его торжественное открытие, на котором присутствовали Елим и Анатолий Демидовы, репортёр из газеты «Петербургские ведомости», священник и несколько земских чиновников. После коротких речей, произнесённых директором завода и Елимом Павловичем, на территорию завода впустили местных фотографов и агентов тайной полиции. Дело в том, что рабочие нового завода в большинстве своём были приезжими: их набирали на петербургских, гатчинских и московских заводах, прежде всего обращая внимание на рабочую квалификацию, а не на политическую благонадёжность. Однако среди приезжих рабочих оказалось много членов политических партий: социал-демократов, эсеров, анархистов, некоторые из которых принимали участие в революционных событиях 1905 года. Поэтому жандармы с первых дней строительства завода проявляли к рабочим повышенное внимание.



Коллектив завода в 1916 году (фото неизв. авт., 1916 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/3.jpg)



В феврале 1918 года предприятие было национализировано. Сразу же заговорили о закрытии военного производства и открытии на производственной базе завода вагоноремонтных мастерских. На реорганизацию предприятия правительством было выделено более 3 млн рублей. В 1920 году на заводе начали ремонтировать товарные вагоны, но работали мастерские нестабильно. Через три года завод остановили и поставили на консервацию, а спустя четыре года вновь начали готовить к пуску. На этот раз уже как предприятие по производству боеприпасов № 63. В 1931 году ему был определён первый государственный план, и с тех пор завод № 63 регулярно получал и кредиты на развитие производства и социальной сферы, и стабильные заказы от Наркомата обороны РСФСР.

Высокогорский механический стал развиваться, наращивать объемы выпуска продукции, открывать подсобные хозяйства, школы фабрично-заводского обучения, детские сады и ясли.

С началом Великой Отечественной войны ВМЗ расширил ассортимент выпускаемых боеприпасов. В 1941 году в Нижний Тагил был эвакуирован Донецкий завод точного машиностроения. В короткий срок его оборудование было смонтировано на производственных площадях Высокогорского завода, и вскоре на фронт был отправлен первый эшелон с боеприпасами.



Упаковка снарядов в цехе готовой продукции завода № 63 (ВМЗ)

(фото неизв. авт., 1943 г. / из архива А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.tagillib.ru/upload/medialibrary/d36/VMZ_01.jpg)



Условия труда в годы войны были очень тяжёлыми: 12-часовой рабочий день с одним-двумя выходными в месяц. Весь инженерно-технический состав, включая старших мастеров и начальников участков, был переведен на казарменное положение. Работа в тёмное время суток осложнялась ещё и тем, что завод был затемнён, чтобы в вечерние и ночные часы его не было видно с воздуха. Не хватало рабочих рук, и вместо ушедших на фронт работников к станкам вставали женщины, подростки, пенсионеры. Уже с первых дней войны на завод стали поступать рабочие из числа эвакуированных. Всего за период с 1941 по 1946 год предприятие изготовило более 7 млн фугасных, бронебойных, осветительных, реактивных снарядов и мин для сухопутной и морской артиллерии. В 1945 году завод был награждён орденом Ленина.



Заливка взрывчатого вещества в снаряды на заводе № 63 (ВМЗ)

(фото неизв. авт., 1943 г. / из архива А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.tagillib.ru/upload/medialibrary/683/VMZ_03.jpg)



В послевоенные годы Высокогорский механический завод начал активно строить жильё и объекты соцкультбыта. Половина всего жилого фонда на Вые была построена именно строителями ВМЗ. На заводе начался выпуск гражданской продукции: в цехах производили двигатели внутреннего сгорания, пастеризаторы, мясорубки, электрические духовки, ветродвигатели, плуги, стиральные машины, которые отличались высоким качеством и надёжностью. Так, стиральные машины «Урал» и электродуховки по сей день работают в некоторых тагильских семьях (правда, преимущественно в садах и на дачах). На заводе трудились более 10 тысяч человек. На балансе ВМЗ была поликлиника, 12 детских садов, санаторий-профилакторий «Сосновый бор», подсобное хозяйство.

Но в начале 1990-х годов предприятие лишилось и государственных заказов, и финансовой поддержки правительства. Основное производство было свёрнуто, а на его площадях начали выпускать мебель, посуду, электроприборы, но спасти предприятие от закрытия, сохранить рабочие места не удалось. В 2003 году была начата процедура банкротства. Всё более-менее ценное оборудование было продано, производственные помещения заброшены.

(фото А. Медведева, 2015 г. / архив сайта urban3p.ru / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/gall/18.jpg) (фото А. Медведева, 2015 г. / архив сайта urban3p.ru / фрагмент ориг. изображения) (https://v-(tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/gall/21.jpg) (фото А. Медведева, 2015 г. / архив сайта urban3p.ru / фрагмент ориг. изображения) (https://img04.urban3p.ru/up/o/8660/gallery/549247.jpg)

Огромная территория завода оказалась практически без охраны, и на ВМЗ потянулись охотники за металлоломом и любители урбантрипа (сталкинга). Несколько лет одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса пустовало, разрушалось и зарастало сорняками. Арендаторы не спешили занимать разорённые помещения, городские власти махнули на бывший завод рукой.

(фото Е. Лобанова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/1.jpg) (фото Е. Лобанова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/gall/3.jpg) (фото Е. Лобанова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/gall/4.jpg) (фото Е. Лобанова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/gall/9.jpg) (фото Е. Лобанова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/gall/11.jpg) (фото Е. Лобанова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/gall/12.jpg)

Однако со временем на территории ВМЗ стали наводить порядок. Часть помещений были сданы в аренду, часть законсервированы, территорию стали чистить, начали вывозить мусор. Бывший завод понемногу превращается в современную промплощадку.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»