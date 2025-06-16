Денис Паслер назначил своего заместителя Дмитрия Ионина ещё и министром инвестиций и развития Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении заместителем губернатора Свердловской области — министром инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина. Он приступит к исполнению обязанностей 17 июня.

Дмитрий Ионин родился 25 января 1985 года в Свердловске. Окончил факультет международных отношений Уральского государственного университета им. А. М. Горького по специальности «регионоведение» и аспирантуру Уральского государственного экономического университета.

Ионин с 2011 по 2017 год Ионин был депутатом Законодательного собрания Свердловской области от «Справедливой России», а затем, до 2021 года, представлял регион в Госдуме. В 2021 году был назначен на пост заместителя губернатора Свердловской области.

Напомним, 6 июня Денис Паслер освободил от должности министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова. Ранее глава региона подверг критике работу ведомства и заявил, что не видит «работы министерства инвестиций от слова совсем». Паслер отмечал также, что в результате деятельности ведомства 90% их проектов были «не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы».

Вадим Третьяков возглавлял министерство инвестиций и развития региона с марта 2023 года. До этого он работал в Минэкономразвития РФ и Министерстве по делам Крыма. В середине 2010-х был руководителем федерального общества «Особые экономические зоны». Несколько лет был советником экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.