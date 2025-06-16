Сосудистые хирурги ГБ № 4 Нижнего Тагила сохранили стопы пациенту с тяжёлой формой диабета, проведя сложную гибридную операцию

Специалисты Городской больницы № 4 Нижнего Тагила успешно провели сложную комбинированную операцию на сосудах ног у 50-летнего пациента с тяжёлой формой диабета. Сочетание открытых и эндоваскулярных методов позволило быстро восстановить кровоток, предотвратить ампутацию обеих стоп и вернуть пациента к полноценной жизни. В стационар мужчина поступил с серьёзным нарушением кровообращения в ногах. Среди причин патологии были выявлены сахарный диабет и сопутствующая гипертоническая болезнь.

В случае промедления ситуация могла привести к необратимым последствиям, включая ампутацию стоп и последующую инвалидность. Поэтому врачи незамедлительно провели уральцу гибридную операцию на сосудах.

«Такой подход позволяет в рамках одного вмешательства выполнить как открытую операцию, так и малоинвазивную эндоваскулярную коррекцию, восстановить кровоток даже при многоуровневом поражении сосудов. Это значительно сокращает время процедуры, снижает риск осложнений и ускоряет период восстановления», — пояснил заведующий отделением, сосудистый хирург ГБ № 4 Нижнего Тагила Александр Соловьёв.

С помощью специального баллона врачи успешно расширили суженные участки артерий. Они действовали оперативно, используя данные, полученные с ангиографического оборудования. Это позволило провести процедуру с минимальным риском и снизить дискомфорт для пациента. После выписки из больницы он сможет вернуться к своей обычной жизни и работе.

«Развитие сосудистой хирургии — одно из приоритетных направлений. Мы внедряем современные методики, позволяющие оказывать высокотехнологичную помощь жителям Горнозаводского округа на месте, без направления в областные центры», — отметил главный врач ГБ № 4 Константин Аникин.

В ближайшее время в медицинском учреждении планируется открыть специализированную операционную, оборудованную ангиографическим комплексом, которяая позволит проводить операции на сосудах. В связи с увеличением числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, такие методы лечения становятся всё более актуальными. Они помогают людям восстановить активность и улучшить качество жизни.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в медицинских учреждениях всех уровней уделяется особое внимание помощи людям с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.