В Верхней Салде ДПС устроили погоню за пьяным нелегальным мигрантом без прав (ВИДЕО)

В ночь на 14 июня сотрудники ГАИ Верхней Салды обратили внимание на автомобиль Toyota Celica, водитель которого при попытке его остановить резко ускорился и попытался скрыться. Нарушитель, пытаясь избежать задержания, совершал опасные манёвры — двигался по тротуарам и газонам, создавая угрозу для пешеходов. В ходе оперативных действий, которые продолжались в центральной части города, водитель на улице Воронова резко остановил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.

Установлено, что 26-летний гражданин ближнего зарубежья управлял автомобилем без водительского удостоверения. Автомобиль принадлежит его сожительнице, которая была приглашена в отдел полиции для дачи показаний. Женщине грозит административная ответственность за передачу управления ТС лицу, не имеющему водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составлен ряд административных материалов: по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства, по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, по ст. 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности, по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства. Мужчине грозит административное выдворение.

В настоящее время водитель доставлен в суд для рассмотрения дел по выявленным нарушениям. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.