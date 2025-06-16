В Нижнем Тагиле стартовали всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью

Сегодня, 16 июня, в СОК «Металлург-Форум» состоялась церемония открытия всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля» (0+) среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В церемонии приняли участие глава города Владислав Пинаев, вице-президент и руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Новоженов, экс-игрок сборной России по футболу и член комитета по социальной ответственности Российского футбольного союза Дмитрий Сычёв и другие почётные гости.

«Вы знаете, для компании ЕВРАЗ большая радость уже четвёртый год организовывать этот турнир и встречать гостей со всей России в нашем замечательном городе. И конечно, те 2 000 участников будут своей целеустремлённостью и любовью к жизни заражать своих коллег и товарищей, прививая любовь к спорту», — сказал Денис Новоженов в своей приветственной речи.

После торжественного открытия в зале спортивного комплекса прошёл гала-матч между представителями Российского футбольного союза и командой ЕВРАЗа, в котором также приняли участие Денис Новоженов и Дмитрий Сычёв.

В течение трёх дней спортсмены будут соревноваться в семи дисциплинах, таких как футбол среди юношей с церебральным параличом, футбол среди мужчин-ампутантов, футбол среди глухих юношей и женщин, мини-футбол среди юношей и мужчин с интеллектуальными нарушениями, мини-футбол среди слепых юношей и женщин, трансплант-футбол среди женщин и мужчин и ПОДА-футбол на электроколясках среди смешанных команд.

Нижний Тагил представят две команды — «Шаг вперёд» и «Шаг вперёд-2», которые примут участие в соревнованиях по ПОДА-футболу на электроколясках. Матчи будут проходить на трёх площадках города — в СОК «Металлург-Форум», на стадионе «Юность», а также в ФОК «Президентский».

По окончании официальной части представители ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и воспитанники спортивных школ Нижнего Тагила приняли участие в экологической акции по высадке цветов в парке имени А. П. Бондина.

«То, что мы сегодня высаживаем цветы с участием юных футболистов, — это очень важно для воспитания будущего поколения. Они собственными руками облагораживают свой город и не только будут хорошо играть в футбол, но и ответственно подходить к таким моментам, как забота об окружающей среде», — рассказал Дмитрий Сычёв.