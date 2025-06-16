Критерии биологически активных добавок, полное возмещение НДФЛ для многодетных, усиление защиты прав медработников, создание национального мессенджера. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-5 законопроектов и законов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Критерии биологически активных добавок

В Госдуме был подписан закон, устанавливающий критерии качества биологически активных добавок. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В документе рассмотрены:

- критерии качества БАДов, а также особенности их применения и регистрации;

- добавки нельзя будет изготавливать с использованием опасных для здоровья веществ: пестицидов, агрохимикатов, кормовых добавок, отдельных видов лекарственных средств;

- появится перечень БАДов и показаний к их применению;

- медицинские работники смогут назначать биологически активные добавки, которые зарегистрированы и отвечают требованиям качества и безопасности;

- сайты с информацией о запрещенных к продаже БАДах будут блокировать быстрее и без суда.

Эти меры смогут не только контролировать производство, но и не допустят их бесконтрольного применения, которое может нанести вред человеку и его здоровью.

Упрощённое оформление наследства погибших на СВО

В Госдуме приняли закон, который упрощает процесс получения наследства для родственников погибших участников специальной военной операции или тех, кто находился на этих территориях и погиб. Этот закон начнёт действовать с 15 июля 2025 года.

Согласно новому закону, наследство будет открываться с даты записи о смерти, если дата смерти неизвестна или отличается от документа о смерти более чем на 3 месяца. В этом случае наследство будет считаться принадлежащим наследнику с момента смерти человека.

Полное возмещение НДФЛ для многодетных семей

В России предложили полностью возмещать НДФЛ многодетным семьям — следует из законопроекта, подготовленного к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.

«Действующий порядок исключает из числа получателей выплаты ряд семей, чьи доходы формально превышают указанный порог, но фактически не обеспечивают достойного уровня жизни (в первую очередь это многодетные, неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами). В связи с этим законопроектом предлагается увеличить порог среднедушевого дохода до трёх прожиточных минимумов, что позволит расширить круг получателей и обеспечить более адекватную и справедливую поддержку», — говорится в документе.

Законопроектом также предлагается дифференцировать механизм расчёта выплаты в зависимости от количества детей. Для многодетных семей (имеющих трёх и более детей) предлагается выплата в размере полностью исчисленного НДФЛ, что отражает необходимость усиленной государственной поддержки семей с наибольшими расходами.

Усиление защиты прав медработников

В Госдуму внесли законопроект, который усилит уголовную ответственность за преступления, совершённые в отношении медицинских работников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Причина появления законопроекта связана с тем, что в данный момент у медицинских работников нет необходимой юридической защиты от агрессоров.

Создание национального мессенджера

В Госдуме приняли закон, которые предлагает создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.

«Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг. С помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов», — сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Это приложение поможет упростить базовые механизмы и расширить профиль работы электронных документов.