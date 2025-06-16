В Нижнем Тагиле будут судить мать двух парней, избивших одноклассницу возле школы № 56  

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней матери двух братьев, избивших одноклассницу возле школы № 56. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия группой лиц).

Инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По версии следствия, недалеко от здания школы на улице Гвардейской между детьми обвиняемой и их одноклассницей произошёл конфликт. Обвиняемая, находясь в общественном месте и являясь свидетелем произошедшего, после замечания одноклассницы её сыновей относительно поведения последних в школе, нанесла удар рукой в область лица девочки, отчего та упала. После этого двое детей обвиняемой совместно нанесли потерпевшей, лежавшей на земле, удары ногами и руками.

«При этом обвиняемая словесно поддерживала и одобряла действия сыновей, а также руками удерживала находившихся на месте одноклассников девочки, которые пытались прекратить применение насилия в отношении последней. В результате совместных хулиганских действий обвиняемой и её несовершеннолетних детей был грубо нарушен общественный порядок, несовершеннолетней потерпевшей причинены физическая боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, повлёкшей, согласно заключению экспертов, лёгкий вред её здоровью», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Уголовное дело будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Напомним, изначально в отношении матери школьников было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Впоследствии обвинения в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления были сняты, в отношении подростков уголовное дело возбуждать не стали. Расследование дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина. О ситуации высказался мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он назвал избиение пятиклассницы «рядовым событием» и заявил, что историю о межнациональном конфликте раскрутили украинские спецслужбы.